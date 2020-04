Brasil supera los 5.000 muertos por coronavirusBrasilia, 28 Abr 2020 (AFP) - Brasil superó este martes las 5.000 muertes a causa del nuevo coronavirus, tras registrar en las últimas 24 horas un récord de 474 fallecidos, y el número de contagios subió a 71.886, informó el ministerio de Salud.Con 5.017 muertos por la covid-19, Brasil registra la cifra más alta de fallecidos de Latinoamérica y supera los 4.633 óbitos reportados por China, donde la epidemia se originó a finales de 2019.El gigante latinoamericano, con más de 210 millones de habitantes, marcó un nuevo récord, pero según expertos el número de contagiados con covid-19 podría ser entre 12 y 15 veces superior debido al gran número de casos no detectados por la poca disponibilidad de test.El ministerio de Salud indicó que otros 1.156 óbitos están en investigación.El estado de Sao Paulo, el más rico y poblado del país, es el más golpeado por el nuevo coronavirus, con 2.049 muertos (cerca del 40% del total) y 24.041 contagios (más de un tercio del total), seguido de Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco y Amazonas.Según la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), el número de indígenas fallecidos subió a 15 el lunes, un salto del 50% en los últimos cinco días. El número de contagios, de su lado, llegó a 89.Los indígenas forman parte de uno de los grupos más vulnerables a la pandemia, dado que históricamente han sido diezmados por los virus importados.El presidente Jair Bolsonaro, que denominó a la covid-19 como una "gripecita", busca flexibilizar el aislamiento social para evitar consecuencias irreversibles en la economía.Sin embargo, los gobernadores de los estados sostienen que la medida sigue siendo necesaria ante la saturación del sistema de salud, si bien algunos han flexibilizado algunas medidas o estudian hacerlo en las próximas semanas.Bolsonaro llegó a destituir a su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, por oponerse a la flexibilización del confinamiento, y lo reemplazó por el oncólogo Nelson Teich, quien desde el inicio ha planteado la necesidad de un plan post-covid para Brasil.Teich, no obstante, afirmó esta semana que las medidas de aislamiento no se revertirán de un día para el otro.val/jm/lda