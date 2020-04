(Bloomberg) -- La Liga Nacional de Fútbol Americano, o NFL por sus siglas en inglés, otorgará a Amazon derechos exclusivos de juegos en vivo por primera vez, lo que refleja el mayor interés de los servicios de streaming en los deportes.

La liga anunció el miércoles que la próxima temporada seleccionará un partido de día sábado y dará sólo a Amazon.com Inc. los derechos para transmitirlo fuera de los mercados locales de los dos equipos. Al final de su temporada, cuando termina la temporada regular de fútbol americano universitario, la NFL programa varios partidos para los sábados. Amazon también tendrá los derechos exclusivos de un partido en 2021 y 2022.

Estos derechos forman parte de la extensión de tres años del acuerdo para transmitir los partidos de los jueves por la noches entre el gigante tecnológico y la liga deportiva más rica del mundo. Amazon y su plataforma Twitch continuarán teniendo derechos no exclusivos para transmitir 11 de los partidos de los jueves por la noche por temporada hasta 2022. Esos partidos, que también los transmiten Fox y NFL Network, estarán disponibles para los suscriptores de Amazon Prime en más de 200 países y territorios.

A medida que las empresas tecnológicas como Amazon y Facebook Inc. tienen mayor interés en la transmisión de deportes en vivo, muchos creen que es solo cuestión de tiempo que esas acaudaladas compañías empiecen a ofertar por los principales derechos exclusivos deportivos. El nuevo acuerdo es un paso importante en esa dirección y le da a la NFL la oportunidad de seguir probando si la tecnología de transmisión puede soportar una transmisión global en vivo, sin interrupciones y con millones de telespectadores.

La NFL ha estado buscando socios de transmisión digital como parte de su paquete de partidos de los jueves por la noche desde 2016, cuando Twitter Inc. pagó US$10 millones por un contrato de un año. Amazon desembolsó US$50 millones en 2017, luego firmó un contrato de dos años por US$65 millones al año.

Los acuerdos de transmisión le proporcionan a la NFL más de US$6.500 millones anualmente, y antes de la pandemia de coronavirus, algunos expertos predecían que la liga podría duplicar esos cobros. No está claro cómo el virus, que ha paralizado gran parte del negocio del entretenimiento, afectará la venta de derechos.

También queda por ver si la pandemia interrumpirá la temporada 2020 de la NFL.

Nota Original:Amazon to Get Exclusive NFL Games as Part of New Streaming Deal

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.