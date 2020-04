(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump indicó que no permitiría que se entregue ayuda federal a los estados que enfrentan déficits presupuestarios por el brote de coronavirus a menos que tomen medidas contra las “ciudades santuario”, esto es, municipios que impiden que su policía coopere con las autoridades de inmigración.

“Queremos ciertas cosas” como parte de un acuerdo con los demócratas de la Cámara para ayudar a los estados, dijo el martes en un evento en la Casa Blanca, “incluidos ajustes en las ciudades santuario, porque tenemos mucha gente en las ciudades santuario”.

“Lo que está sucediendo es que hay personas que están siendo protegidas y que no deberían ser protegidas y están sucediendo muchas cosas malas con las ciudades santuario”, agregó.

Trump se ha quejado durante mucho tiempo de las ciudades y ha intentado cortar sus fondos federales a menos que pongan fin a las políticas.

Los demócratas han dicho que la próxima ronda de estímulo federal debe incluir ayuda para los estados. Pero el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha indicado que estaría a favor de ayudar a los estados, pero no de ayudar a rescatar viejas deudas a aquellos estados llenos de obligaciones de pensiones. Dijo que a esos estados se les debería permitir declararse en quiebra, lo que actualmente no pueden hacer.

Nota Original:Trump Ties Virus Aid for States to Action on ‘Sanctuary’ Cities

