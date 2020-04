(Bloomberg) -- La oferta de Argentina a los acreedores extranjeros es “inteligente, equilibrada y realista”, según un profesor de la Universidad de Columbia que habló con el presidente Alberto Fernández sobre la propuesta.

El economista Jeffrey Sachs dijo que ha discutido los contornos generales del plan con el gobierno en los últimos meses, aunque no lo diseñó él mismo. La oferta para reestructurar US$65.000 millones de deuda no incluye pagos de intereses por tres años ni pagos de capital hasta 2026, y ya ha sido rechazada por los acreedores.

La oferta “incluso podría evitar un recorte de los valores nominales al refinanciar la mayor parte o la totalidad de la deuda argentina a bajas tasas de interés con los valores nominales intactos”, escribió Sachs. “Esas bajas tasas de interés seguirían siendo más altas que las tasas a largo plazo de Estados Unidos o Alemania”.

Sachs confirmó que habló con Fernández la semana pasada por video conferencia, poco después de que Argentina hiciera su oferta el 17 de abril. Hablaron sobre la pandemia de coronavirus, la economía global y la deuda de Argentina, agregó.

Un portavoz de Fernández también confirmó la llamada y dijo que el Ministro de Economía, Martín Guzmán, participó también. Guzmán dice que Argentina no puede pagar más de lo que ofrece.

Antes de unirse al nuevo gobierno de Fernández en diciembre pasado, Guzmán trabajó en la Universidad de Columbia y desarrolló estrechos vínculos con Sachs y el economista ganador del Premio Nobel Joseph Stiglitz. Sachs ha asesorado a numerosos gobiernos de todo el mundo sobre políticas económicas y reestructuraciones de deuda, incluso en América Latina.

Sachs dice que docenas de países en desarrollo necesitarán algún grado de alivio de la deuda de los acreedores privados este año, ya sea a través de pagos de capital o intereses.

“Algunos necesitarán una transferencia de capital, otros una refinanciación a tasas de interés más bajas con vencimientos largos”, escribió Sachs. “La pregunta es si esto sucederá de manera ordenada o al azar”.

Argentina decidió no pagar intereses sobre algunos de sus bonos con vencimiento el 22 de abril y está tratando de negociar un acuerdo con los acreedores. Si no se llega a un acuerdo antes del 22 de mayo, el gobierno incumplirá cuando finalice un periodo de gracia. Se estima que la economía argentina se contraerá por tercer año consecutivo en 2020 y que la inflación se mantendrá cerca de 50%.

Nota Original:Columbia’s Sachs Praises Argentine Debt Offer Creditors Rejected

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.