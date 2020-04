(Bloomberg) -- Alphabet Inc. y Facebook Inc. están a punto de aclarar a los inversionistas cómo se están comportando los presupuestos publicitarios a medida que el coronavirus agita la economía global.

Las dos compañías de publicidad en línea más grandes del mundo publicarán sus últimos resultados esta semana. Aunque se espera que los informes muestren un aumento en la actividad en línea, los analistas se preparan para una contracción en el gasto publicitario, que representa la gran mayoría de sus ingresos.

Las acciones de ambas compañías se han mantenido relativamente bien en medio de la venta masiva impulsada por el coronavirus. Cada una ha superado el índice S&P 500 desde principios de este año. Si esa tendencia continúa o no depende en gran medida del alcance de la desaceleración de la publicidad digital revelada en los informes de resultados.

Alphabet informará primero; su publicación está programada para el martes en la tarde. La matriz de Google generalmente no presenta un pronóstico tradicional, por lo que analistas prestarán especial atención a comentarios sobre las tendencias de los anunciantes para obtener pistas sobre qué esperar en el segundo trimestre.

Hasta ahora ha habido señales preocupantes. El director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, dijo a principios de este mes a los empleados que disminuirán el ritmo de contratación para el resto del año. La empresa también planea recortar los presupuestos de mercadeo como parte de un esfuerzo por reducir el gasto general.

Si bien la pandemia ha causado mayor disparidad entre las estimaciones, el promedio de las proyecciones compiladas por Bloomberg contempla una disminución de 6% en los ingresos, excluyendo costos de adquisición de tráfico en el segundo trimestre en comparación con el mismo período del año anterior. Esta sería la primera contracción en al menos una década.

Facebook, que presentaría su informe el miércoles en la tarde, podría revelar que parte de la debilidad de los precios de los anuncios la compensa una mayor participación de los usuarios confinados en sus hogares, según John Egbert, analista de Stifel.

“El impacto en los ingresos probablemente será más leve de lo que sugieren las lecturas de precios, ya que cierta presión ha sido impulsada por una mayor actividad en Facebook e Instagram”, escribió en una nota de investigación el lunes.

Se espera que los ingresos de Facebook en el segundo trimestre caigan 4%, según el promedio de las estimaciones de analistas compiladas por Bloomberg. Se espera que los usuarios diarios aumenten 7,7% respecto del año pasado en el primer trimestre y 6,9% en el segundo trimestre.

Nota Original:Alphabet, Facebook Results to Show Extent of Digital Ad Slowdown

