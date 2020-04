(Bloomberg) -- Varios hospitales importantes en Ciudad de México están rechazando a los pacientes de COVID-19, justo cuando la capital se ha convertido en el epicentro de la enfermedad en el país.

El Centro Médico ABC, uno de los centros de atención privada más importantes del país, dijo el lunes que no podía aceptar pacientes con virus porque no tenía ventiladores disponibles. El Hospital Español y Médica Sur también dijeron que se han quedado sin espacio.

Ciudad de México ha confirmado 4.152 casos de coronavirus, lo que representa más de una cuarta parte del total nacional. Pero ese número no logra captar el problema, porque a diferencia de otras partes del mundo, más de un tercio de los pacientes de Ciudad de México han tenido que ser hospitalizados, según datos de la Secretaría de Salud.

Algunos hospitales públicos en la capital también han alcanzado su capacidad. Doce de 56 no tienen camas disponibles, informó la ciudad. Otros diez tienen capacidad limitada.

El lunes, docenas de trabajadores médicos cerraron una calle principal de la capital para protestar por la falta de equipo de protección y protocolos para atender a los pacientes de COVID-19 en su hospital.

México ha registrado 15.529 casos y 1.434 muertes en todo el país hasta el lunes por la noche.

La mitad las camas disponibles en la ciudad están siendo utilizadas por pacientes con infecciones respiratorias agudas, dijo el martes por la mañana el subsecretario de Salud de México, Hugo López Gatell, “El resto permanece disponible”, dijo.

La escasez en Ciudad de México no es de camas de hospital, sino de ventiladores, advierten algunos expertos médicos.

“No hay suficientes”, dice Francisco Moreno, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC. “La mitad o más de todos los pacientes requieren ventiladores y ya no hay”.

Las infecciones respiratorias agudas graves en México se han disparado 50% esta temporada en comparación con hace un año, principalmente debido al coronavirus.

A partir del 23 de abril, algunos hospitales de atención privada han estado recibiendo pacientes con COVID-19 cubiertos por el sistema público de salud de México debido a un acuerdo con el gobierno para aumentar la capacidad hospitalaria.

