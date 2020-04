(Bloomberg) -- Un expatriado británico acaba de alquilar una piscina por USS$10.000 (US$7.040) al mes. La historia parece casi demasiado ridícula para ser verdad, y no ayuda en nada a la imagen de Singapur como hogar de asiáticos ricos y alocados.

Ante la perspectiva de no poder nadar en la piscina de su condominio, que está cerrada debido a las estrictas medidas de aislamiento de Singapur, este británico echó un vistazo a las propiedades de sus vecinos.

Inicialmente quería alquilar la propiedad completa de 30 millones de dólares de Singapur en Sentosa Cove, una zona residencial de lujo en una isla frente a la costa sur de Singapur. Pero el alquiler mensual de 30.000 dólares singaporenses era demasiado alto, considerando que ello se habría sumado a la cantidad nada insignificante que estaba pagando por un apartamento cercano, según Lester Chen, agente inmobiliario de Singapore Realtors Inc.

“Le pregunté al hombre por qué quería alquilar la propiedad. ¿Es por la restricción de espacio en su hogar actual?”, dijo Chen, que gestionaba el contrato de alquiler y no quiso revelar los datos personales de su cliente. “El hombre respondió que solo quería usar la piscina porque la suya estaba cerrada debido al confinamiento”.

Singapur está en la cuarta semana de un confinamiento parcial, que se ha ampliado hasta el 1 de junio para reducir un aumento en los casos de coronavirus, y las personas no pueden relajarse al aire libre. Las instalaciones públicas, como salas deportivas y gimnasios, están cerradas. Asimismo, los servicios en los condominios tampoco funcionarn, para facilitar el distanciamiento social. Las personas se enfrentan a posibles multas, penas de prisión o suspensión de sus permisos de trabajo por incumplimiento.

Dado que su cliente solo quería usar la piscina en la casa con temática de Bali, Chen presentó una propuesta.

“Hablé con el propietario y acordamos arrendar la piscina y el jardín con dos condiciones. Primero, solo será un arrendamiento a corto plazo de tres meses. Y si alguien está interesado en alquilar la propiedad en su totalidad, podíamos rescindir el acuerdo”, señaló Chen.

Las dos partes firmaron el contrato el domingo.

Chen dijo que ha recibido solicitudes similares, y las personas quieren alquilar propiedades en Sentosa Cove solo por sus piscinas y jardines privados. Pero esa opción no está disponible para las personas que viven en la parte continental del país, dijo.

“He alquilado oficinas, fábricas, apartamentos y casas. Pero nunca solo las instalaciones de ocio de una propiedad. Esta ha sido la primera vez”, señaló.

