(Bloomberg) -- HSBC Holdings Plc advirtió que los cargos por préstamos morosos podrían alcanzar hasta US$11.000 millones este año, la cifra más alta desde la última crisis financiera, debido a que la pandemia de coronavirus ha paralizado la actividad económica en todo el mundo.

Los beneficios ajustados cayeron un 51% y las pérdidas por préstamos aumentaron a US$3.000 millones en los primeros tres meses del año, debido en parte a la exposición a un cliente de Singapur, según el informe de resultados de HSBC del martes. El banco, centrado en Asia, también aplazó partes de su programa de reestructuración hasta al menos finales de año.

El plan del recién nombrado responsable ejecutivo, Noel Quinn, de impulsar la rentabilidad del grupo ha sufrido el impacto de la pandemia de coronavirus, que sacude la industria bancaria en todo el mundo. Pese a que unos mercados turbulentos impulsaron los ingresos de negociación, los mayores bancos de Estados Unidos apartaron alrededor de US$25.000 millones en el trimestre para cubrir deudas morosas, mientras que las pérdidas por préstamos también están aumentando en Europa.

HSBC dijo que las pérdidas crediticias previstas podrían alcanzar entre US$7.000 millones y US$11.000 millones este año. Ello dará como resultado una “rentabilidad significativamente menor” en 2020, la cual estará amortiguada por menores gastos. Según el banco, las compañías de petróleo y gas, transporte y consumo tienen un mayor riesgo de tales pérdidas.

Las acciones del banco llegaron a caer un 1,9% en las primeras operaciones de Londres, frente al repunte del sector bancario europeo.

El director financiero Ewen Stevenson dijo que calcular las pérdidas potenciales a las que se enfrenta el banco era “en parte ciencia, en parte arte”. “Tenemos que cubrir niveles bastante importantes de apoyo gubernamental”, señaló.

Las pérdidas crediticias para el trimestre incluyeron un cargo significativo en Singapur, donde el banco debe asumir un préstamo fallido de US$600 millones a un operador de crudo. HSBC no nombró al prestatario en la publicación de resultados. Bloomberg News ha informado que HSBC es el mayor acreedor de Hin Leong Trading (Pte) Ltd., de Singapur.

A instancias de los reguladores del Reino Unido, HSBC canceló su dividendo el mes pasado a fin de preservar el capital para préstamos durante la pandemia, lo que enfadó a inversores importantes en Hong Kong. Quinn también ha atrasado partes clave de un programa de reestructuración anunciado en febrero, que incluyó alrededor de 35.000 recortes de empleos, la fusión de áreas de negocios y un cambio acelerado en Asia para elevar las ganancias.

Los objetivos financieros a medio plazo del banco se evaluarán durante 2020, dijo. El dividendo también se revisará este año.

“Hay tiempos difíciles por delante”, dijo Nicholas Hyett, analista de renta variable de Hargreaves Lansdown. “Si las condiciones empeoran a partir de aquí, las provisiones para préstamos morosos aumentarán y, junto con las rebajas de crédito, ello afectará las reservas de capital”.

