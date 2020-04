(Bloomberg) -- La anhelada penetración de Spotify Technology SA en Rusia y Corea del Sur, dos de los mercados musicales más grandes en los que aún no está presente, ha sido pospuesta por la pandemia de COVID-19, según personas familiarizadas con la situación.

El gigante sueco de transmisión de música aún tiene contemplado expandirse en dichos mercados este año, aunque el lanzamiento no será tan pronto como se planeó originalmente, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado. Dado que toda reunión presencial ha sido cancelada, es más difícil para la compañía elaborar los complejos arreglos necesarios para establecerse en los países. Spotify aseguró los derechos de esos mercados como parte de un acuerdo reciente con Warner Music Group, una de las tres principales compañías de música del mundo, y también tiene derechos similares de Sony Corp., dijeron las personas. Además, ha estado negociando un nuevo acuerdo global con Universal, la compañía de música más grande del mundo. No obstante, Spotify aún no ha obtenido los derechos de algunos de los sellos discográficos locales.La pandemia ha afectado a la industria musical en general. Las cuarentenas y los cierres han sido una bendición para los servicios de transmisión de video como Netflix Inc., pero las personas pasan menos tiempo en movimiento, cuando pueden escuchar música, por lo que el uso de audio ha disminuido. Los podcasts, un motor de crecimiento potencial para Spotify, se han visto especialmente afectados. La compañía con sede en Estocolmo presentará una actualización sobre su situación cuando publique resultados trimestrales el miércoles.

Tras años de rápido crecimiento en Estados Unidos y Europa, Spotify tiene la mira puesta en Asia, Rusia y América Latina para su próxima generación de usuarios. Asia y América Latina albergan a más de la mitad de la población mundial, pero solo representan 30% de los 124 millones de suscriptores que pagan Spotify.

También son uno de los mercados de música de más rápido crecimiento. Las ventas récord de América Latina crecieron 17% en 2018, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés), mientras que Asia creció 12%. Europa, por el contrario, se mantuvo esencialmente plana. La organización, que trabaja para los sellos discográficos más grandes, aún no ha publicado cifras para 2019.

Corea del Sur y Rusia son piezas clave del territorio para Spotify. Corea del Sur es el sexto mercado de música más grande del mundo, según IFPI, mientras que Rusia entró en el top 20 este año, dijeron las personas.

Spotify tendrá que ponerse al día, dado que ambos países ya cuentan con actores locales fuertes. Melon es el proveedor de música más grande de Corea del Sur, donde más de 10 millones de personas ya pagan por algún tipo de servicio. Rusia tiene dos locales fuertes, Yandex y Boom.

Apple Music, el mayor competidor de Spotify en EE.UU., también opera en ambos países. Pero Apple es tan pequeña en Corea del Sur que la mayoría de las compañías de análisis no le hacen seguimiento.

Ejecutivos de Spotify han identificado a Rusia y Corea del Sur como dos de sus principales objetivos de expansión, pero se han mostrado reacios a cumplir una cita.

La demora en el lanzamiento de Spotify en dos grandes mercados revela la naturaleza espinosa de los derechos musicales. Si bien Spotify tiene un acuerdo global con las tres principales compañías de música, no siempre cubren todos los territorios o todos los usos.

Cuando Spotify intentó hacer un lanzamiento en India sin ciertos derechos, fue demandado por Warner Music Group, una batalla legal de meses que apenas terminó a inicios de este año.

Pero los derechos de las principales compañías de música no harán que Spotify llegue muy lejos en Corea del Sur. El repertorio local representa aproximadamente 80% de todo el público en el mercado, lo que significa que Spotify necesita asegurar los derechos de las compañías de música locales.

