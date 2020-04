(Bloomberg) -- Importantes autoridades de Corea del Sur dijeron que conocen el paradero de Kim Jong-un. Estos son los comentarios más concretos que ha entregado hasta ahora Seúl desde que el líder norcoreano desapareció de la vista pública hace más de dos semanas.

“El Gobierno conoce la ubicación de Kim Jong-un”, dijo el ministro de Unificación surcoreano, Kim Yeon-chul, cuando se le preguntó directamente en una sesión parlamentaria el martes, sin dar más detalles.

Por otra parte, cuando se le preguntó al ministro de Relaciones Exteriores del país, Kang Kyung-wha, si Corea del Sur informó al presidente Donald Trump sobre el paradero y la condición de Kim Jong-un, señaló que el líder estadounidense estaba en constante comunicación con autoridades de Corea del Sur y que “debería haber sido notificado”. Más tarde aclaró que Trump estaba al tanto de la condición de Kim Jong-un, pero no de su ubicación.

En una rueda de prensa realizada horas antes, Trump dijo que conoce el estado de salud de Kim Jong-un, pero que “no puede hablar de eso ahora”. El presidente de Estados Unidos también sostuvo que “nadie sabe dónde está”.

La especulación sobre la salud del líder norcoreano de 36 años se aceleró después de que el sitio de noticias Daily NK, con sede en Seúl, informara el 20 de abril que se estaba recuperando de una cirugía, citando a una persona no identificada dentro del país. Desde entonces, han surgido varias teorías diferentes, como que simplemente está tomando las medidas distanciamiento social debido a un brote de COVID-19 en el país.

Corea del Sur ha dicho persistentemente que no ha habido movimientos inusuales y que Kim se ha estado quedando “en el área de Wonsan”, en la costa este de Corea del Norte.

Kim Yeon-chul también desmintió la información de Daily NK de que Kim Jong-un se había sometido a una cirugía cardíaca en el hospital Hyangsan, al norte de Pyongyang, calificándola de “noticia falsa” y diciendo que el hospital es más bien una clínica que no tiene capacidad para realizar cirugías o procedimientos médicos complejos. Posteriormente, Daily NK informó, citando una fuente en Corea del Norte, que el hospital cuenta con equipos de alta tecnología que tiene que utilizar debido a su remota ubicación.

