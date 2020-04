(Bloomberg) -- El ministro de Economía de Brasil está luchando por mantener el control sobre el presupuesto, a medida que aumenta la presión sobre el gasto gubernamental en medio de la pandemia de coronavirus y una crisis política desencadenada por la renuncia de un miembro clave del gabinete del presidente, Jair Bolsonaro.

Por ahora, Paulo Guedes parece haber tomado la delantera cuando Bolsonaro determinó que un plan de recuperación económica de 10 años presentado la semana pasada sin la aprobación del ministro será reestructurado para que sea acorde con su estrategia, que se basa en la inversión privada y las privatizaciones, según tres personas familiarizadas con la situación.

El plan anunciado por el jefe de gabinete de Bolsonaro, Walter Braga Netto, involucraría al menos 30.000 millones de reales (US$5.400 millones) en inversión en infraestructura pública para generar “millones de empleos” cuando termine la pandemia. La idea rápidamente obtuvo el respaldo de los partidos centristas, a los que Bolsonaro se ha acercado en busca de apoyo en el Congreso durante una tormenta política causada por la renuncia de Sergio Moro al cargo de ministro de Justicia el viernes.

La partida del exjuez estrella, que reafirmaba las credenciales anticorrupción de Bolsonaro, dejó preocupados a los inversionistas de que otro pilar clave de su Gobierno, las reformas liberalizadoras y amigables con el mercado de Guedes, también estuvieran en riesgo. Sin embargo, el lunes Bolsonaro apoyó públicamente a su ministro y dijo a periodistas que “el hombre que decide sobre la economía es solo uno: Guedes.

Límite de gasto

Eso significa que Guedes asumirá un papel clave en el programa de recuperación y lo ajustará conforme a sus lineamientos, dijeron las personas, que pidieron permanecer en el anonimato debido a la confidencialidad del asunto.

Un aspecto crucial para Guedes es mantener una ley que entró en vigencia en 2017 y congeló el gasto público durante una década, dijo un asistente cercano al ministro. Mientras Guedes permanezca al timón, no hay posibilidad de que la ley cambie, dijo el asistente, que pidió no ser identificado.

El lunes, cuando hablaba junto a Bolsonaro, el ministro dijo que el llamado límite de gasto es “lo que nos protege de la tormenta”.

