SHOTLIST LIMA, PERÚ27 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general Los residentes del departamento de Ancash, en el norte de Perú, caminan por una carretera mientras intentan salir de Lima y llegar a sus pueblos de origen.2. Plano medio Los residentes del departamento de Ancash, en el norte de Perú, caminan por una carretera mientras intentan salir de Lima y llegar a sus pueblos de origen.3. Primer plano Los residentes del departamento de Ancash, en el norte de Perú, caminan por una carretera mientras intentan salir de Lima y llegar a sus pueblos de origen.4. Plano general Los residentes de Ancash caminan con su equipaje 5. SOUNDBITE 1 - Abbad Guachacos, originario del departamento de Áncash (hombre, 32 años, español, 7 seg.): "Están caminando desde las 4 de la mañana, están de hambre, no han desayunado, no tienen para almorzar." 6. SOUNDBITE 2 - Soto Valverde, originario del departamento de Áncash (hombre, 26 años, español, 8 seg.): "No podemos trabajar... Y del cuarto alquilado nos están botando... ¿De dónde nosotros vamos a solventar nuestros gastos? señores." 7. Plano medio Los residentes de Ancash caminan con su equipaje8. Plano general Los residentes de Ancash caminan con su equipaje9. Plano general carpas en una plaza para albergar a peruanos de otras regiones del país10. Plano general carpas en una plaza para albergar a peruanos de otras regiones del país 11. SOUNDBITE 3 - Mirna Gomez, jefa de Bienestar Social en La Victoria (mujer, español, 14 seg.): "Más de 190 personas que han llegado el día de ayer que han estado durmiendo en la calle, 3 días, más de 3 días durmiendo en la calle y se les está dando esta posibilidad de tener un techo, un abrigo." 12. SOUNDBITE 4 - Davis Salcedo, residente de Pucallpa (hombre, 22 años, español, 17 seg.): "La Victoria (Alcaldia de Lima) que nos apoya alimento, desayuno, almuerzo y cena, y un techo, una carpa para nosotros alojarnos mientras, pero somos todos acá de la gente de Pucallpa (región de Peru) que somos como 300 personas aproximadamente para irnos todos." 13. Plano medio la gente de Pucallpa, en el este de Perú, espera para irse a casa14. Plano general carpas en una plaza para albergar a peruanos de otras regiones del país