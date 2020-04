(Bloomberg) -- Fabricante de automóviles británico McLaren Automotive Ltd. retirará del mercado de 2.700 automóviles superdeportivos, incluido su modelo Senna de US$1 millón y 789 caballos de fuerza que lleva el nombre del legendario piloto de Fórmula 1, por una falla que podría aumentar el riesgo de incendio.

La mayoría de los vehículos que serán retirados son de los modelos 720S, GT y 570GT de McLaren, según un aviso publicado el martes en el sitio web de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras.

Según el aviso, una almohadilla de espuma que amortigua el ruido y las vibraciones, que está montada debajo del tanque de combustible en los automóviles afectados, podría retener humedad y causar corrosión, lo que con el tiempo podría causar una fuga de combustible. Si bien las fugas de combustible o vapores saldrían de las fuentes de ignición o calor, si no se aborda la falla, el combustible podría derramarse debajo de los automóviles y aumentar el riesgo de incendio, según el documento.

Los modelos sin la almohadilla de espuma en cuestión no están incluidos en el retiro, según el aviso.

El retiro del mercado incluye 157 de los superdeportivos Senna de McLaren en Estados Unidos. El automóvil que lleva el nombre del fallecido piloto de Fórmula 1 brasileño Ayrton Senna, era el modelo autorizado para transitar por las calles más poderoso de la marca hasta la fecha, cuando la compañía lo presentó en el Salón del Automóvil de Ginebra en 2018. Se vendieron 500 unidades en todo el mundo.

