(Bloomberg) -- Las mayores acciones tecnológicas de Estados Unidos se desplomaron, impactando a los principales indicadores de renta variable a medida que la confianza del consumidor colapsó y más empresas retiraron sus guías de ganancias. El dólar se debilitó.

Estos son los principales movimientos en los mercados:

Acciones:

El índice S&P 500 cayó 0,5% al cierre de las operaciones en Nueva York. El Nasdaq Composite perdió 1,4%.

El Stoxx Europe 600 subió 1,7%.

El índice MSCI Asia Pacífico avanzó 0,5%.

El índice MSCI All-Country World aumentó 0,2%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot bajó 0,3%.

El euro tuvo pocos cambios en US$1,0833%

La libra esterlina tuvo pocos cambios en US$1,243.

El yen japonés se fortaleció 0,4% a 106,87 por dólar.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó cinco puntos básicos a 0,61%.

El rendimiento de Alemania a 10 años disminuyó un punto básico a -0,47%.

El rendimiento de Gran Bretaña a 10 años bajó un punto básico a 0,28%.

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate cayó 0,7% a US$12,69 por barril.

El cobre cayó 0,1% a US$2.343 por libra.

El oro bajó 0,4% a US$1.707,43 la onza.

