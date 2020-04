(Bloomberg) -- S&P Global Inc., la compañía que publica el índice de materias primas más popular en todo el mundo, dijo a los clientes que cambien toda la exposición a los futuros de petróleo crudo West Texas Intermediate de junio a julio con efecto inmediato, lo que provocó un descalabro en los precios del petróleo.

“Este cambio no anticipado se está adoptando en respuesta a un potencial del precio del contrato de crudo WTI de junio de 2020 en o por debajo de cero, así como a la disminución constante del interés abierto para el contrato de junio de 2020”, dijo la compañía en un aviso al que ha tenido acceso Bloomberg News. Un portavoz confirmó el aviso.

Los cambios afectan a numerosos productos de inversión que siguen el índice. S&P GSCI es el indicador de materias primas más popular y es seguido por fondos pasivos a largo plazo de miles de millones de dólares tales como los fondos de pensiones.

Los futuros del WTI de junio caían a cerca de US$10 por barril en las primeras operaciones en Londres, una disminución de casi el 20%.

Nota Original:Biggest Commodity Index Moves All WTI Exposure Away From June

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.