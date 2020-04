SIN PROCEDENCIA - La alegría también está presente durante la pandemia, sólo que no se manifiesta con las señales habituales y reconocibles. ¿Una sonrisa es menos reconfortante si no es visible? ¿Son las arrugas alrededor de los ojos los nuevos indicios de una sonrisa oculta por una mascarilla? Fotógrafos de The Associated Press encargados de reportar sobre la crisis han buscado también la alegría. Y en medio de tanta angustia y ansiedad, la han encontrado. Por Sally Stapleton. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.