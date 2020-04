(Bloomberg) -- El coronavirus está teniendo un profundo efecto en la economía de Estados Unidos, pero el país debería ser capaz de un fuerte regreso, asegura el expresidente de la Reserva Federal Alan Greenspan.

“El segundo trimestre es bastante horrible”, dijo a David Westin en una entrevista telefónica con Bloomberg Television el martes. “Pero si el problema del virus se desarrolla como esperamos, probablemente tengamos un tercer trimestre muy fuerte. “Mi preocupación es el cuarto trimestre y más allá”.

Greenspan, quien dirigió el banco central de EE.UU. de 1987 a 2006, advirtió que la creciente carga de una población que envejece sobre el costo de los beneficios de jubilación de EE.UU. desplazaría la inversión, reduciría la productividad y afectaría la economía en los años venideros.

“Creo que va a ser una fuerza dominante para desacelerar la tasa de crecimiento”, dijo.

La Fed, que comenzó una reunión programada de su comité de formulación de políticas el martes, redujo las tasas de interés a casi cero y desató una serie de servicios de préstamos de emergencia para limitar el daño de la pandemia. Esa acción sin precedentes ha llevado a algunos a advertir sobre inquietudes de riesgo moral después de que una de sus líneas de crédito incluyera compras limitadas de deuda de alto rendimiento, lo que según los críticos podría alentar inversiones arriesgadas en el futuro.

Greenspan rehusó meterse directamente en el debate, pero pareció minimizar el riesgo moral y dijo: “estoy de acuerdo en que es un problema, pero hay muchos problemas que podemos tratar sin preocuparnos realmente”.

Nota Original:Greenspan Sees Rebound After ‘Pretty Awful’ U.S. Second Quarter

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.