(Bloomberg) -- Los empleados de Google no volverán a sus oficinas durante al menos dos meses más, e incluso entonces el regreso será “escalonado e incremental”, dijo su director ejecutivo, Sundar Pichai, en un correo electrónico a su fuerza laboral.

La mayoría de los empleados de Google en Estados Unidos reside en el Área de la Bahía de San Francisco, California, que acaba de extender las ordenes de confinamiento hasta finales de mayo. Pero incluso entonces, la empresa de Alphabet Inc. será cautelosa con el regreso a sus oficinas, explicó Pichai.

“Así como fuimos una de las primeras compañías en implementar el trabajo remoto, seremos igualmente cuidadosos con nuestra transición de regreso a la oficina”, afirmó. Business Insider había informado sobre el correo electrónico previamente.

Los empleados de tiempo completo de Google, acostumbrados a comidas gratis y café ilimitado, han tenido que adaptarse a trabajar desde sus casas, ya que las restricciones impiden que las personas salgan de sus vecindarios. La compañía también se comprometió a pagarle a muchos contratistas durante la crisis.

Incluso cuando los empleados regresen a sus oficinas, la vida después de la COVID-19 será diferente, dijo Pichai en el memorándum, cuya copia fue vista por Bloomberg.

“Esta experiencia nos está dando la oportunidad de volver a imaginar la forma como trabajamos”, escribió. “Al mirar hacia el futuro, integraremos lo que hemos aprendido de este período en el que hemos trabajado desde casa”.

Nota Original:Google Employees Won’t Go Back to Work Until June at Earliest

