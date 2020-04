(Bloomberg) -- Ante la pandemia de coronavirus, los estadounidenses están más preocupados más por sus finanzas que por la salud, según un estudio realizado por MetLife Inc., la mayor aseguradora de vida de Estados Unidos.

El dinero era la principal preocupación para el 52% de los trabajadores estadounidenses a tiempo completo, frente al 44% que estaba más preocupados por la salud física y mental, según una encuesta a 2.367 personas llevada a cabo a principios de abril. Alrededor del 29% de los trabajadores ganan menos como resultado de la pandemia, mientras que el 74% dijo que su estado laboral había sufrido un impacto, o lo esperaba.

“El coronavirus está contribuyendo claramente al estrés general de los empleados, especialmente en lo que respecta a su bienestar financiero”, dijo Todd Katz, vicepresidente ejecutivo de beneficios de grupo en MetLife. “Esto se aplica especialmente a aquellos con ingresos por debajo de US$50.000, y aquellos en el sector de la salud”.

Según la encuesta, dos de cada tres empleados informaron sentirse más estresados que antes de que comenzara la pandemia, incluido el 72% de las mujeres y el 61% de los hombres.

Los empleadores que han intervenido para apoyar a sus trabajadores recibieron altas calificaciones. Según la encuesta, el 66% de los empleados se sentía valorado y apreciado en sus trabajos a principios de mes, un incremento del 56% antes de que el virus se propagara por EE.UU.

