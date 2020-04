(Bloomberg) -- Destacados científicos de China dijeron que el nuevo coronavirus no será erradicado, sumándose al creciente consenso sobre futuras oleadas del patógeno, conforme los casos mundiales superan los 3 millones.

La pandemia ha golpeado los resultados de las empresas. Los beneficios de BP Plc se desplomaron y los bancos, entre ellos HSBC Holdings Plc, anunciaron importantes provisiones para pérdidas de préstamos.

El número de casos nuevos en Alemania cayó por debajo de 1.000 por primera vez en más de cinco semanas. El Gobierno de Trump anunció una estrategia para aumentar las pruebas en Estados Unidos, incluida una asociación con cadenas minoristas.

Avances importantes

Seguimiento del virus: casos totales se elevan a 3 millones; las muertes superan 211.000

La Casa Blanca quiere realizar pruebas al 2% del público

Johnson insta al Reino Unido a seguir respetando el confinamiento

La nación europea con menos muertes por virus muestra que la rapidez es fundamental

Vuelta a la escuela trae una triste normalidad nueva para los estudiantes de China

Coalición de vacunas cree que hay potencial para ir más rápido

Estudio descubre que virus persiste en el aire de espacios concurridos

Se desploman los beneficios de BP; ABB registra caída de ingresos (2:04 pm HK)

Los beneficios de BP cayeron más de un 65% en el primer trimestre a medida que la pandemia de coronavirus afectaba los precios y la demanda de energía. El gigante suizo de ingeniería ABB Ltd. advirtió de una caída de los ingresos en el segundo trimestre y Capgemini se convirtió en la última compañía en reducir sus dividendos y desechar sus perspectivas para el año.

La compañía francesa de defensa y aeroespacial Thales SA dijo que era “imposible cuantificar” el impacto financiero de la crisis en sus resultados, mientras que el fabricante alemán de carretillas elevadoras Kion Group AG advirtió de trastornos a la cadena de suministro y “enormes daños” a las operaciones comerciales.

Nuevos casos de Alemania caen por debajo de 1.000 (1:32 pm HK)

El número de casos nuevos de coronavirus en Alemania cayó por debajo de 1.000 por primera vez en más de cinco semanas, mientras que la cifra de muertes diarias aumentó ligeramente, a medida que el país considera una mayor relajación de las restricciones a la vida pública.

Las muertes aumentaron en 150 a 6.126 en las 24 horas hasta el martes por la mañana, frente al aumento de 99 del lunes. Hubo 988 nuevas infecciones, la más baja desde el 19 de marzo, con un total de 158.758, la cuarta más alta en Europa.

La canciller Angela Merkel consultará el jueves con los primeros ministros de los estados sobre los próximos pasos para enfrentar la pandemia.

HSBC, Santander, UBS registran pérdidas de préstamos (12:29 pm HK)

HSBC Holdings Plc asumió su mayor cargo por deudas morosas en casi nueve años ya que el coronavirus sacudió las economías de sus principales mercados. Banco Santander SA anunció las provisiones más altas de un banco en Europa continental en lo que va del trimestre, en un intento por poner una cifra a las pérdidas crediticias causadas por el coronavirus. UBS Group AG, por su parte, expresó confianza en su capacidad para hacer frente a un aumento en los préstamos morosos.

Esperanza para aerolíneas a medida que aumenta la capacidad (12:21 pm HK)

La capacidad de las aerolíneas aumentó por primera vez en casi 10 semanas a medida que algunos países comienzan a aliviar las restricciones por el coronavirus, con un incremento del 2% en los asientos esta semana, según OAG Aviation Worldwide.

“Digámoslo en voz baja, pero es posible que hayamos llegado al fondo”, escribió el analista sénior John Grant en un blog semanal. “Esos brotes verdes de recuperación están en más de un mercado”.

EE.UU. hace un guiño a Taiwán con llamada sobre virus (12:13 pm HK)

El principal funcionario de salud de EE.UU. habló con su homólogo taiwanés sobre la lucha contra el coronavirus, un raro contacto a nivel de gabinete entre los dos Gobiernos que seguramente enojará a Pekín.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, habló sobre dar a Taiwán un papel más importante en la lucha global contra Covid-19 en una llamada telefónica con el ministro de Salud, Chen Shih-chung, el lunes. Los dos también hablaron del apoyo de Estados Unidos a la inclusión de Taiwán en la Organización Mundial de la Salud, según un resumen de la reunión publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán.

Activistas de California protestan contra la orden de confinamiento (12:09 pm HK)

Dos activistas de California afirman que una prohibición de actividades no esenciales está infringiendo su derecho a protestar en el Capitolio del estado. Ron Givens, empleado de una tienda de armas en Sacramento, y Christine Bish, candidata republicana a la Cámara de Representantes de EE.UU., demandaron al gobernador Gavin Newsom y otros funcionarios estatales solicitando que se dictamine sobre la constitucionalidad de la orden de confinamiento.

Virus está aquí para quedarse y es probable que sea estacional: científicos (11:05 am HK)

Destacados científicos de China dijeron que el nuevo coronavirus no se erradicará, uniéndose a un creciente consenso en todo el mundo de que el patógeno probablemente regresará en oleadas, como la gripe.Es poco probable que el nuevo virus desaparezca como lo hizo su primo cercano, el virus del SARS, hace 17 años, ya que infecta a algunas personas sin causar síntomas obvios como la fiebre. Este grupo de portadores asintomáticos hace que sea difícil contener completamente la transmisión, dijeron un grupo de investigadores médicos y virólogos a periodistas en Pekín en una sesión informativa el lunes.

Singapur aumenta capacidad de pruebas a medida que crecen las infecciones (10:53 am HK)

Como parte de la estrategia de Singapur para reducir las infecciones por coronavirus en las próximas semanas, el Gobierno dijo que ha aumentado en más del 100% su capacidad de prueba diaria desde principios de abril, ya que el número de casos aumentó a más de 14.000.

La ciudad-estado ahora tiene capacidad para realizar más de 8.000 pruebas al día, frente a un promedio de 2.900 hace menos de un mes, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado. Hasta la fecha, la nación del sudeste asiático ha probado alrededor de 2.100 por cada 100.000 personas, cifra más alta que las tasas en EE.UU. y el Reino Unido.

Hong Kong se prepara para reabrir instalaciones públicas (10:06 am HK)

Los empleados del Gobierno de Hong Kong comenzarán a regresar al trabajo el 4 de mayo y la ciudad se está preparando para reabrir las instalaciones públicas que han estado cerradas durante la pandemia de coronavirus, ha dicho la líder Carrie Lam. Las autoridades aún tienen que decidir si ampliarán las medidas de distanciamiento social más allá del 7 de mayo, señaló Lam, ya que la ciudad sigue teniendo éxito con las infecciones diarias por Covid-19.

JetBlue exigirá a los pasajeros que cubran sus rostros (9:54 am HK)

JetBlue Airways Corp. requerirá que los pasajeros se cubran el rostro durante el viaje, una primicia para las aerolíneas estadounidenses en la era de la pandemia de coronavirus.

Bajo la nueva política a partir del 4 de mayo, los pasajeros deberán cubrirse la nariz y la boca durante todo el viaje, dijo JetBlue en un comunicado el lunes. La medida se aplica a la facturación, el embarque, el vuelo y la salida de la aeronave. La aerolínea, con sede en Nueva York, también está pidiendo a los clientes que sigan la misma regla en las terminales del aeropuerto.

“Esta es la nueva etiqueta de vuelo”, dijo la directora de operaciones, Joanna Geraghty.

Apple podría reabrir tiendas en mayo (9:52 am HK)

La jefa minorista de Apple Inc. dijo al personal que espera que la compañía reabra “muchas más” de sus tiendas minoristas en mayo después de cerrar todas las ubicaciones fuera de China en marzo debido a la Covid-19.

Deirdre O’Brien, vicepresidenta de minoristas y personas, hizo el anuncio en un vídeo semanal, según empleados minoristas familiarizados con el asunto. No especificó qué tiendas o regiones. La compañía declinó hacer comentarios.

Nueva York investiga prácticas laborales de Amazon (9:50 am HK)

Las medidas de seguridad y las prácticas laborales de Amazon Inc. durante la pandemia de coronavirus están siendo investigadas por las autoridades de Nueva York después de que la compañía despidiera al líder de una huelga de almacenes en Staten Island.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo a Amazon en una carta del 22 de abril que el estado está investigando si la compañía violó la ley federal de empleo o si entró en conflicto con las protecciones estatales al despedir al trabajador, confirmó su portavoz el lunes.

China agrega 6 casos, no muertes (8:50 am HK)

China informó seis casos adicionales de coronavirus y ninguna muerte a finales del 27 de abril. China tiene un total de 82.836 casos confirmados. El país reportó 40 casos asintomáticos, según un comunicado de la Comisión Nacional de Salud.

Corea del Sur, por su parte, reportó 14 nuevos casos de coronavirus y una muerte relacionada con el virus. El país tiene un total de 10.752 casos.

La economía de Nueva Zelanda se pone en marcha (7:19 am HK)

Nueva Zelanda salió de casi cinco semanas de estricto aislamiento nacional el martes, con el regreso al trabajo de hasta medio millón de personas y avivando las esperanzas de un repunte en la actividad económica.

La primera ministra, Jacinda Ardern, redujo el nivel de alerta a 3, lo que permitió a los trabajadores regresar a fábricas y obras de construcción y reabrir tiendas de comida para llevar, un alivio para un país que ha estado en estricto aislamiento desde el 26 de marzo. Pero los empleados de muchas empresas continuarán trabajando desde casa, mientras que los puntos de venta de hospitalidad y los minoristas deben cumplir con criterios estrictos para garantizar que se mantenga el distanciamiento físico con los clientes.

Casa Blanca recurre a minoristas para ampliar pruebas (6:40 am HK)

La Casa Blanca emitió una estrategia para ampliar las pruebas en Estados Unidos, diciendo que planea proporcionar suficiente volumen para que los 50 estados detecten al menos al 2% de sus residentes. La intención es apuntar a las comunidades más vulnerables, incluidas las poblaciones de ancianos y minorías que han visto tasas de mortalidad más altas para el virus.

El Gobierno se ha asociado con Walmart Inc., CVS Health Corp., Walgreens Boots Alliance Inc. y otras cadenas de tiendas y compañías de diagnóstico para establecer instalaciones de prueba en todo el país, dijo el presidente Donald Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca el lunes.

