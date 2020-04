(Bloomberg) -- El petróleo vuelve a caer; es otro gran día para los resultados de empresas, y el virus podría estar con nosotros mucho tiempo. A continuación, algunas de las cosas de las que hablan hoy los mercados.

Desplome del crudo

El West Texas Intermediate para entrega en junio se negociaba cerca de US$10 el barril esta mañana, ampliando las pérdidas a medida que los fondos e índices negociados en bolsa reducen su exposición al contrato de vencimiento más próximo, tras la caída de la semana pasada en territorio negativo. United States Oil Fund LP comenzó a vender ayer de forma imprevista sus posiciones en futuros de WTI que cotizan más activamente y S&P Global Inc. dijo a los clientes que cambien toda su exposición a julio con efecto inmediato. Las prisas por encontrar almacenamiento continúan. Las compañías de petróleo estadounidenses están alquilando espacio en la Reserva Estratégica de Petróleo, mientras que Corea del Sur se ha quedado sin capacidad para terceros.

Resultados de empresas

Los analistas intentarán determinar la salud de la economía hoy cuando una serie de compañías informen resultados. Caterpillar Inc. y Southwest Airlines Co. informarán a los inversores antes de la campaña. La temporada de resultados tecnológicos comienza más tarde, y se espera que los resultados de Alphabet Inc. muestren un fuerte crecimiento de la nube, mientras que el gasto en publicidad se habrá visto muy afectado en el primer trimestre. Ford Motor Co. y Starbucks Corp. también informan más tarde.

Advertencia sobre el virus

Si bien gran parte del mundo está ya trabajando en medidas de reapertura económica, los científicos chinos advierten que el virus podría regresar en oleadas, como la gripe. El alto número de personas portadoras del coronavirus sin tener ningún síntoma significa que es muy difícil contener completamente la transmisión. En el corto plazo, la Casa Blanca anunció una estrategia para ampliar las pruebas, en cooperación con minoristas como Walmart Inc. y CVS Health Corp. El presidente Donald Trump ha dicho que confía en que hay suficientes pruebas para comenzar “el proceso de reapertura”. España y Francia presentarán sus planes para aliviar las restricciones, mientras que en Alemania el número de nuevas infecciones cayó por debajo de 1.000 por primera vez en más de cinco semanas.

Mercados en alza

Las bolsas mundiales viven otra jornada de optimismo después de que el índice S&P 500 terminara la sesión de ayer en el nivel más alto desde el 10 de marzo. El índice MSCI Asia-Pacífico avanzó 0,7%, mientras que el Topix de Japón cerró con un 0,1%. Después de iniciar la sesión un tanto aletargado, el índice Stoxx 600 de Europa había subido un 1,5% a las 5:50 am, hora de Nueva York. Los futuros del S&P 500 apuntaban a un alza en la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,662% y el oro se apagaba.

También hoy...

La balanza comercial de bienes avanzados y los datos de inventarios mayoristas de marzo se publican a las 8:30 a.m. No es probable que haya mucha información útil en los números de precios de la vivienda de febrero previos a las medidas de confinamiento a las 9:00 a.m. Comienza la reunión de la Reserva Federal de dos días. En el frente de política, la primaria de Ohio termina hoy; Joe Biden celebra una asamblea virtual y el presidente Trump tiene previsto hablar sobre el programa de protección de cheques de pago para pequeñas empresas.

