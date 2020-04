(Bloomberg) -- Los bonos brasileños se mantuvieron bajo presión luego de que el Tribunal Supremo de Brasil diera luz verde a una investigación sobre las acusaciones de que el presidente Jair Bolsonaro trató de interferir en indagaciones policiales.

La deuda del país por US$2.500 millones con vencimiento en 2050 cayó por séptimo día, su peor racha perdedora desde que se emitió el valor en noviembre. El precio cayó 0,6 de centavo a 81,2 centavos por dólar a las 8:45 a.m. en Londres. Su deuda de US$3.300 millones con vencimiento en 2045 cayó en igual cantidad a 85,3 centavos por dólar, su séptimo día de pérdidas.

Los inversionistas se están alejando de los bonos brasileños, debido a que su moneda tiene este año el peor desempeño en los mercados emergentes mientras que Bolsonaro se enfrenta a una crisis política y un apoyo cada vez menor a su manejo de la pandemia de coronavirus. El presidente podría ser acusado de cargos de obstrucción a la justicia, coerción, corrupción y fraude de identidad si las acusaciones de que trató de influir en investigaciones policiales resultan ser ciertas, según el fiscal general.

“Esto agrava los riesgos para la agenda de reforma económica en Brasil, que ya estaba en peligro por las divisiones dentro del Gobierno de Bolsonaro, la repentina paralización económica por la COVID-19 y el colapso de la moneda”, dijo Hasnain Malik, jefe de estrategia con sede en Dubai de Tellimer.

AMP Capital Investors Ltd., con sede en Sídney, está evitando el real, incluso pese a que la administradora de dinero considera que las monedas de mercados emergentes son atractivas a los niveles actuales.

“Desafortunadamente, esto crea más incertidumbre política en Brasil en el momento equivocado”, dijo Nader Naeimi, jefe de mercados dinámicos de AMP Capital. “Es malo para el real brasileño, incluso después de su reciente colapso”.

El lunes, las acciones registraron las mejores ganancias a nivel mundial luego de que los operadores reanudaran sus apuestas de que el país mantendrá las tasas bajas durante más tiempo. Los fondos brasileños que cotizan en bolsa en Europa tuvieron un desempeño mixto el martes. El ETF iShares MSCI Brazil subió 0,2% en Londres, mientras que el ETF Lyxor MSCI Brazil en París cayó 0,5%.

Nota Original:No Reprieve for Brazil Bonds After Court Allows Bolsonaro Probe

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.