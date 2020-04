(Bloomberg) -- Futuros S&P avanzan junto a bolsas europeas a medida que gobiernos contemplan reabrir sus economías y continúa la temporada de resultados corporativos. Crudo WTI cae y opera cerca de USD11 por barril tras cambios en la composición de un índice seguido por miles de millones de dólares de fondos ante el temor a que los precios puedan volver a ser negativos. Rendimiento de Tesoros 10 años cae. Índice Bloomberg Dollar cae y el índice de monedas emergentes sube por segunda sesión.

En Colombia, el peso (COFX) se depreció el lunes por segundo día, cerrando -0,4% en 4.060,20 por dólar.

El gobierno realizó un canje de deuda interna con el Tesoro Nacional por 1,5 billones de pesos. Los bonos en pesos que tenían vencimiento en julio de 2020 fueron recibidos por la Nación que entregó a su vez títulos TES y TES UVR con vencimiento entre 2027 y 2037.

El presidente de Avianca Holdings le dijo al diario Portafolio que la aerolínea está en conversaciones con el gobierno colombiano en busca de alternativas para sobrevivir a la crisis generada por Covid-19. Por otra parte, el grupo guerrillero ELN anunció que el cese al fuego unilateral establecido hasta el 30 de abril no será prolongado a pesar de los llamados de organismos como la ONU a extenderlo, según informó El Espectador. El ELN es el grupo que más ha atentado contra la infraestructura petrolera del país.

El ministerio de Hacienda ofrece COP250.000 millones de TES de corto plazo y BanRep realiza subasta para la venta de dólares a través de contratos FX swaps. Colombia reportó 218 casos nuevos de coronavirus y 9 fallecidos para un total de 5.597 casos y 253 muertes. Todos los horarios en hora local.

INTERNACIONAL:

El Tribunal Supremo de Brasil dio luz verde a una investigación sobre las acusaciones de que el presidente Jair Bolsonaro trató de interferir en investigaciones policiales Cuando renunció al cargo de ministro de Justicia el viernes, Sergio Moro acusó al presidente de destituir al jefe de la policía federal sin fundamento, e insinuó que la decisión se debía a razones políticas El presidente podría ser acusado de cargos de obstrucción de la justicia, coerción, corrupción y fraude de identidad, si las acusaciones de que trató de influir en investigaciones policiales resultan ser ciertas, según la Fiscalía

S&P Global Inc., la compañía que publica el índice de materias primas más popular en todo el mundo, dijo a los clientes que cambien toda la exposición a los futuros de petróleo West Texas Intermediate de junio a julio con efecto inmediato, lo que provocó un descalabro en los precios del petróleo “Este cambio no anticipado se está adoptando en respuesta a un potencial del precio del contrato de crudo WTI de junio de 2020 en o por debajo de cero, así como a la disminución constante del interés abierto para el contrato de junio de 2020”, dijo la compañía en un aviso



PARA ESTAR PENDIENTE:

En Colombia: 9:30am: Subasta TES de corto plazo 12:15pm: FX swaps (63 días) USD400m

Esta semana: Abril 30: BanRep decisión tasas; 18 analistsas ven -50pbs, 1 analista prevé -75pbs Desempleo urbano, nacional; exportaciones FOB

Internacional: 7:30am: EE.UU. inventarios al por mayor marzo P; m/m est. -0,4%, anterior -0,7% 9am: EE.UU. confianza del consumidor abril; est. 87, anterior 120

Agenda Fed: No tienen previstos eventos públicos hasta abril 29

Esta semana: Abril 29: Fed decisión tasas Abril 30: BCE decisión tasas

Agendas relevantes: Suramérica EE.UU. México Brasil Europa



NOTICIAS:

Avianca le pide salvavidas al gobierno: Portafolio

Políticas ambiciosas para reducir recesión por virus en región andina

Deuda América Latina sufre caída sin precedentes en su valor

Colombia investiga uso de datos de Zoom tras investigación en Brasi

Colombia canjeó 1.5b de pesos de bonos con vencimiento este año

Acciones de Colombia ya han caído 45%, pero su agonía no termina

ELN no prolongará cese al fuego unilateral: Espectador

Noticias destacadas de los principales diarios de América Latina

COMENTARIO

El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas considera que el ejecutivo y el Banco de la República deben tomar más medidas para enfrentar la crisis económica por causa de la pandemia, por lo que propone tres alternativas de soluciones: La primera tiene que ver con que se condonen parte de los créditos que están respaldados por el fondo nacional de garantías, con la condición de que las empresas no despidan a sus trabajadores “El gobierno podría pagar estas condonaciones con un bono, de forma que el costo fiscal pueda diferirse en el tiempo,” escribe Cárdenas en una columna publicada en El Tiempo Ante el deterioro del crédito por causa de la recesión económica, se debe garantizar la liquidez en el sistema fianciero. Para ello, los bancos podrían vender su cartera y convertirla en títulos, y BanRep podría comprar los que tengan mayor califiacación “Lo que incentiva a los bancos a prestar más, sin el temor a quedarse sin la liquidez o sin el capital suficiente” Finalmente, los beneficios como alivio de pago a parafiscales o estímulos económicos deberían ser aplicados para empresas cuyos accionistas no provengan de paraísos fiscales



CIERRE ANTERIOR:

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.