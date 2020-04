Las autoridades han pedido a las empresas que realizan labores no esenciales que manden a sus empleados a casa para evitar contagios, pero no todas están cumpliendo la disposición. La titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó el lunes que 87% de todas las empresas en el país han cumplido la petición, y el 13% restante no.