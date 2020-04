(Bloomberg) -- Los ingresos del primer trimestre de Alphabet Inc. aumentaron más de lo esperado, lo que demuestra que la demanda de publicidad fue relativamente alta en los meses previos a la pandemia de coronavirus que golpeó a los clientes de la gigante de las búsquedas en línea.La empresa matriz de Google dijo que las ventas llegaron a US$33.710 millones, un 14% más que hace un año. Eso se compara con un promedio estimado por analistas de US$32.600 millones, según datos recopilados por Bloomberg. Los resultados reflejan el periodo anterior al impacto total de la pandemia, que obligó a miles de empresas a reducir el gasto en marketing.La compañía no emite pronósticos; sin embargo, su directora financiera, Ruth Porat, dijo que el último mes del trimestre fue difícil. “El desempeño fue sólido durante los primeros dos meses del trimestre, pero luego, en marzo, experimentamos una desaceleración significativa en los ingresos publicitarios”, dijo en una declaración. “Estamos agudizando nuestro enfoque en la ejecución más eficiente, mientras continuamos invirtiendo en nuestras oportunidades a largo plazo”.

En una entrevista con Bloomberg TV, la directora financiera sugirió que los servicios de la compañía se están utilizando más, lo que debería ayudar a los resultados en el futuro. “Dadas las tendencias de uso que estamos viendo, seguimos siendo muy optimistas sobre las tendencias a largo plazo”, dijo.

Las oportunidades a largo plazo incluyen búsqueda, computación en la nube, aprendizaje automático y hardware de consumo, agregó Porat, al tiempo que señala que la compañía está “analizando palancas que tenemos para moderar el gasto”.

Las acciones de Alphabet cayeron 3,9% en operaciones extendidas.

En Asia, donde la pandemia golpeó antes, los ingresos de Google cayeron 3% en el primer trimestre desde el periodo anterior.Google está sacrificando su propio presupuesto publicitario como parte de un esfuerzo más amplio para contener los costos, dijo su director ejecutivo, Sundar Pichai, en un memo reciente a los empleados.Alphabet se ha diversificado en servicios y gadgets en la nube, pero la publicidad todavía representa la gran mayoría de los ingresos. Grandes clientes como Expedia Group Inc. ya están recortando los costos de marketing.

Google obtiene gran parte de sus ingresos de las pequeñas empresas, miles de las cuales podrían cerrarse a medida que se arraiga una profunda recesión. La compañía de Internet tiene una plataforma de anuncios de autoservicio que se puede apagar rápidamente.“El gasto publicitario general reflejará la probable contracción en la economía causada por la pandemia, y esperamos que Alphabet padezca un crecimiento más lento durante el resto del año”, dijo el analista de Wedbush Securities Michael Pachter en una nota a sus clientes antes de que salieran los resultados.

El ingreso neto del primer trimestre fue de US$6.840 millones, o US$9,87 por acción, en comparación con US$6.660 millones, o US$9,50 por acción, en el mismo periodo del año pasado, informó la compañía.

