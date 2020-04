(Bloomberg) -- Las naciones del Golfo ricas en petróleo podrían recurrir a la venta de activos para complementar una ola de endeudamiento de casi US$50.000 millones para apoyar las economías impactadas por la pandemia del coronavirus y el colapso de los precios del crudo, según Citigroup Inc.

Países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos tienen activos gubernamentales “realmente atractivos”, que podrían venderse al público o asociarse con otros inversionistas, dijo en una antrevista Atiq Rehman, director del grupo de mercados emergentes de Citigroup Inc. para Europa, Medio Oriente y África.

“Obviamente hay oportunidades en ese frente”, dijo. “También existe una alta calificación de grado de inversión por su capacidad de recaudo de una cantidad sustancial de deuda internacional a precios muy atractivos. Hay capacidad para más endeudamiento”.

Gobiernos del Golfo están buscando formas de apuntalar sus economías a medida que la pandemia del coronavirus y un colapso histórico en los precios del petróleo se suman a las presiones sobre las finanzas. A diferencia de Europa, la mayoría de las entidades importantes de la región todavía son de propiedad estatal. Arabia Saudita recaudó el año pasado US$29.400 millones vendiendo menos de 2% de participación en el mayor productor mundial de petróleo, Saudi Aramco.

Más ofertas

Prestatarios del Consejo de Cooperación del Golfo han recaudado US$47.000 millones en bonos este año, con poco más de la mitad proveniente de Arabia Saudita, Catar y Abu Dhabi solo en el último mes. Franklin Templeton estima que los Gobiernos y las empresas de la región podrían recaudar US$105.000 millones en bonos este año, superando los US$101.000 millones del año pasado, el nivel más alto desde que Bloomberg comenzó a recopilar datos en 2008.

Más negociaciones están en proceso. Arabia Saudita, la mayor economía de la región, lidera el camino con planes de un endeudamiento récord de 220.000 millones de riales (US$58.000 millones) este año. Supuestamente, Saudi Aramco, contrató a asesores para revisar una potencial multiventa de participaciones de miles de millones de dólares en su negocio de oleoductos, luego de una medida similar por parte de Abu Dhabi National Oil Co., cuya unidad de gasoductos de gas natural respaldada por el gobierno podría ser valorada en US$15.000 millones.

Citigroup ha trabajado en algunos de los acuerdos más importantes del Golfo este año, incluidas las ofertas de bonos de Arabia Saudita y Abu Dhabi. El banco es el tercer principal organizador de ventas de deuda de la región, según datos compilados por Bloomberg.

Los fondos de riqueza de Medio Oriente han acumulado activos de más de US$2 billones como amortiguador para cuando el petróleo se agote o los ingresos caigan. Estos fondos podrían tener una disminución de más de US$300 millones este año debido a la crisis del mercado, según el Instituto de Finanzas Internacionales, la asociación global de la industria.

