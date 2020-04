R: Los organizadores dijeron que quienes ya compraron entradas, podrán usarlas. Indicaron que hay disponibles 7,8 millones de tickets. Los problemas surgirán si no se permite ingresar a alguien que ya tiene entradas y esta persona quiere un reembolso. Las entradas dicen que si no pueden ser usadas “por razones de fuerza mayor”, no hay que hacer reembolsos. Habrá que ver, sin embargo, si el coronavirus puede ser considerado una razón de “fuerza mayor”.