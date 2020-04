(Bloomberg) -- São Paulo, el epicentro de los casos de coronavirus en Brasil, inauguró lo que llamó la estructura más grande en América Latina para tratar exclusivamente la pandemia.

La ciudad entregó 100 camas nuevas al hospital público M’Boi Mirim, que ahora cuenta con un área anexa con 514 camas destinadas únicamente al tratamiento de pacientes portadores de la enfermedad, dijo el lunes el alcalde Bruno Covas en una conferencia de prensa. La siderúrgica Gerdau SA, la cervecera Ambev SA y el hospital privado Albert Einstein donaron 13,5 millones de reales (US$2,4 millones) para financiar las obras, que tomaron alrededor de un mes, señaló Covas.

La ciudad, que da cuenta de casi un tercio de las 4.205 muertes por coronavirus del país, ha ejercido una fuerte presión para aumentar el número de camas hospitalarias disponibles. São Paulo planea contar con 1.360 camas UCI para fines de mayo, casi tres veces la cantidad que tenía a principios de este año, dijo Covas. Actualmente, alrededor de 70% de las camas UCI en hospitales públicos están ocupadas.

São Paulo también está apuntalando sus cementerios, con el abastecimiento de bolsas para cadáveres, la compra de cámaras frías y el cavado de nuevas tumbas a un ritmo mucho más rápido de lo habitual para hacer frente al fuerte incremento en las muertes.

