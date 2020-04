(Bloomberg) -- BID Invest, la rama de finanzas privadas del Grupo BID, informó que establecerá un programa para entregar hasta US$12.000 millones en financiamiento para empresas en México debido a la contracción de la economía.

El programa apuntaría a financiar 30.000 micro, pequeñas y medianas empresas con el objetivo de preservar empleos y cadenas de suministro, tras un acuerdo con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), indicó el prestamista en un comunicado enviado por correo electrónico.

Mediante un mecanismo conocido como factoraje inverso, o financiamiento de la cadena de suministro, se ofrecería crédito a las empresas con un plazo promedio de 90 días, lo que les permitiría cobrar el dinero de sus ventas. BID Invest dijo que buscará el apoyo de bancos locales, inversionistas internacionales y bancos de desarrollo para el programa.

Si bien la Secretaría de Hacienda de México apoya la iniciativa, según el comunicado, los grupos empresariales que lidian con las consecuencias de la pandemia de coronavirus dicen que han sido ignorados por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El austero presupuesto de su administración para combatir el virus hasta ahora parece ser el más pequeño de América Latina, según cálculos del Fondo Monetario Internacional.

Nota Original:IDB Invest Sets Up $12 Billion Program for Mexico Business Loans

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.