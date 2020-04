(Bloomberg) -- IHS Markit Ltd., una de las principales firmas proveedoras de información y análisis del mundo, ha comenzado a reducir su plantilla mundial a medida que el colapso de la energía y los principales mercados industriales en todo el mundo asestaron un golpe a los negocios de la compañía.

La firma, con sede en Londres, despidió recientemente a algunos empleados, según dos personas con conocimiento de la decisión, que pidieron que no se revelara su identidad ya que no están autorizadas a hablar en público. Los recortes han afectado a menos de 500 personas y se centran principalmente en Estados Unidos, dijo una de las personas.

Las compañías de comercialización de petróleo y materias primas de todo el mundo se enfrentan a un entorno empresarial mucho más difícil, ya que el coronavirus y las consiguientes medidas de restricción han resultado en un excedente de combustible y un rápido aumento de los inventarios. Hasta ahora, un pacto histórico de reducción de la producción entre los productores de la OPEP+, incluida Arabia Saudita y Rusia, no ha logrado frenar la caída de los precios del crudo, que se desplomaron con fuerza a territorio negativo.

La medida se produce después de que IHS cancelase CERAWeek, la conferencia que se celebra en Houston y a la que asisten ministros y ejecutivos de petróleo más influyentes del mundo, a principios del mes pasado. IHS empleaba alrededor de 15.500 trabajadores en todo el mundo a fecha de 31 de diciembre, según datos recabados por Bloomberg. Las acciones de la compañía han caído un 13% en lo que va de año.

El departamento de prensa y comunicaciones de IHS rehusó comentar sobre el asunto al ser contactado.

