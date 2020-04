(Bloomberg) -- Los hoteles solían atraer a los pasajeros con puntos de fidelidad y mimos. Ahora, lo hacen con técnicas de desinfección de las habitaciones.

Hilton Worldwide Holdings Inc. se asoció con la Clínica Mayo y Reckitt Benckiser Group, que fabrica Lysol y otros productos de limpieza, para introducir un nuevo conjunto de protocolos de limpieza en los 6.100 hoteles de la compañía.

El programa, que aún está en preparación, enfatizará la desinfección de las áreas de alto contacto en las habitaciones, como interruptores de luz, controles remotos de televisión, manijas de puertas y termostatos, según informó un comunicado el lunes. Hilton también está promocionando rociadores electrostáticos y luces ultravioletas para desinfectar las superficies.

“Mientras pensamos cómo cambia el comportamiento durante este tiempo, la importancia de la limpieza se quedará con nosotros”, dijo Phil Cordell, jefe de desarrollo de nuevas marcas de Hilton. “El renovado enfoque en la limpieza no va a desaparecer”.

Los estándares de limpieza están emergiendo como un frente competitivo para una industria que ha sido maltratada por el coronavirus. En Estados Unidos, aproximadamente cuatro de cada cinco habitaciones de hotel están vacías y 70% de los trabajadores del sector hotelero han sido despedidos o se les han suspendido sus labores, de acuerdo con la American Hotel & Lodging Association.

Mientras que la recuperación total todavía se ve muy lejana, las empresas hoteleras apuestan a que las normas sanitarias serán clave para convencer a los pasajeros de que sus propiedades son seguras.

Airbnb Inc. ha estado trabajando con el excirujano general de EE.UU. Vivek Murthy para desarrollar un “programa de mejora de la limpieza” para los anfitriones que comparten sus hogares, dijo la compañía en una declaración el lunes.

La semana pasada, Marriott International Inc. señaló que había formado un “consejo de limpieza global” de expertos en salud pública y hospitalidad, y prometió usar desinfectantes de grado hospitalario para esterilizar sus hoteles. La empresa también dijo comenzaría a usar pulverizadores electrostáticos.

