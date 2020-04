(Bloomberg) -- De todos los miembros de la familia que eventualmente podrían tomar las riendas del líder norcoreano Kim Jong Un, su hermana parece ser la opción obvia.

Kim Yo Jong, de poco más de 30 años, estuvo al lado de su hermano en las cumbres con el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping, se sentó detrás del vicepresidente Mike Pence mientras representaba a Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 y se convirtió en el primer miembro inmediato de la familia gobernante en visitar Seúl, donde entregó un mensaje personal de su hermano invitando al presidente surcoreano Moon Jae-in a una cumbre.

No obstante, un problema surge ante esta hipótesis: Kim Yo Jong es una mujer en una sociedad rígidamente controlada por hombres. Mientras que muchos observadores de Corea del Norte dicen que la línea de sangre es más importante que el género, otros son escépticos.

“El papel de Yo Jong probablemente se limitará a un regente a lo sumo” debido al patriarcado feudal de Corea del Norte, dijo Yoo Ho-yeol, quien enseña estudios de Corea del Norte en la Universidad de Corea y anteriormente asesoró al ministerio de unificación de Corea del Sur y al ministerio de defensa. “No solo el liderazgo masculino dominante, sino también la gente común allí resistiría a una líder femenina”.

La cuestión de si Kim Yo Jong se convertirá en la primera mujer líder de Corea del Norte se ha convertido repentinamente en un tema central a medida que se intensifican las preguntas sobre la salud de su hermano. Kim Jong Un no ha aparecido en los medios estatales en dos semanas, lo que provocó una serie de informes que sugieren que podría estar incapacitado.

La dinastía de la familia Kim ha gobernado Corea del Norte durante tres generaciones desde su fundación después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos dividieron el control de la península de Corea. Durante ese tiempo, ha construido uno de los cultos de personalidad más vigorosos del mundo, convirtiendo el preeminente reclamo de legitimidad en la dictadura en una línea de sangre que se dice que proviene del sagrado Monte Paektu, cerca de la frontera con China.

Cuando Kim Jong Un tomó el poder después de la muerte de su padre en 2011, la gran pregunta era si un líder de unos 20 años podría gobernar un país que venerara la antigüedad. Pronto ejerció autoridad sobre generales geriátricos y eliminó a posibles rivales: ejecutó a su tío y diputado, Jang Song Thaek, y se sospechaba que había ordenado el asesinato de su medio hermano mayor exiliado, Kim Jong Nam, en Malasia.

En muchos sentidos, Kim Yo Jong, que ha pasado casi una década enredada en el aparato estatal, ha estado mejor preparado para asumir el papel de liderazgo superior. También podría sorprender a cualquiera que dude de su capacidad para dirigir el país, según Soo Kim, un analista de políticas de Rand que se especializa en temas de la península coreana.

“No creo que deba preocuparse por lograr la aceptación como líder por el pueblo de Corea del Norte en virtud de la línea de sangre de su familia Kim”, dijo Soo Kim. “El destino de Corea del Norte comienza y termina con la familia Kim”.

Los otros potenciales herederos varones de Kim son más jóvenes o menos experimentados en los pasillos del poder en Pyongyang. Su hermano Kim Jong Chol no tiene título oficial y parece estar más interesado en tocar la guitarra que en la política, mientras que su sobrino, Kim Han Sol, denunció al régimen y se cree que vive en el extranjero.

Los medios surcoreanos informaron que Kim Jong Un tiene un hijo de 10 años, pero ninguno de sus hijos ha sido mencionado oficialmente en los medios estatales. Thae Yong Ho, el ex número 2 en la embajada de Corea del Norte en Londres que desertó a Corea del Sur, dijo en una entrevista de radio que un posible sucesor es Kim Pyong Il, el único hijo sobreviviente del fundador de Corea del Norte, Kim Il Sung, que regresó a la país el año pasado después de cuatro décadas en el extranjero como diplomático.

“Aquellos que están sirviendo a Kim Jong Un son la primera generación de 60 a 80 años, por lo que hay al menos una brecha de edad de 30 años con Yo Jong. A sus ojos, Yo Jong es solo una novata ”, dijo Thae. Se hizo el mismo argumento cuando Kim Jong Un tomó el poder, aunque su juventud no bloqueó su ascenso o su control sobre la vieja guardia.

De cualquier manera, Kim Yo Jong sigue siendo el heredero más prominente. Nacida en 1988 o 1989, fue una vez una chica de mejillas regordetas a la que le encantaba bailar y su padre, el difunto dictador Kim Jong Il, la apodó “Princesa Yo Jong”, según una biografía de Kim Jong Un titulada El gran sucesor. Se unió a su hermano en una escuela en Berna, Suiza, hasta aproximadamente el año 2000 y luego regresó para estudiar en Corea del Norte.

Su aparición al lado de su hermano en el momento de la muerte de su padre le hizo saber al público norcoreano que ella era parte de la línea de sangre de Paektu. Pronto tuvo un puesto en el Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores, según Corea del Sur, donde fue responsable de administrar la imagen del líder en los medios estatales, una publicación similar a la que tenía su padre cuando estaba siendo preparado para la sucesión.

Ella ascendió constantemente entre las filas y se convirtió en una confidente más cercana a su hermano, acompañándolo en visitas de inspección de fábricas, granjas y unidades militares. Luego, sus apariciones de alto perfil en el escenario internacional, que incluyeron tareas mundanas como ayudar al líder a apagar un cigarrillo durante una parada de tren en China, ayudaron a consolidar su estatus.

“A Kim Yo Jong ya no se la considera una mujer sino un líder que heredó una mayor legitimidad para gobernar que otros”, dijo Chun Yungwoo, ex enviado de Corea del Sur para conversaciones nucleares internacionales con Corea del Norte. “Corea del Norte ciertamente es una de las sociedades machistas más masculinas del mundo, pero la línea de sangre complementada por el estatus en el Partido de los Trabajadores de Corea reemplaza al género”.

La influencia de Kim Yo Jong se exhibió el mes pasado cuando ella respondió personalmente a una carta de Trump ofreciendo asistencia para luchar contra Covid-19. En una declaración emitida por la Agencia de Noticias Central de Corea, dijo que las “estrechas relaciones” de Trump con su hermano no fueron suficientes para resolver las diferencias entre los antiguos enemigos, lo que permitió vislumbrar cómo manejaría los lazos entre Estados Unidos y Corea del Norte si ella toma el poder.

Kim Hong-gul, el hijo menor del ex presidente surcoreano Kim Dae-jung y un legislador electo, dijo que Kim Yo Jong parecía tener el control firme cuando una delegación de Seúl visitó Pyongyang como parte de una cumbre entre los líderes de los países en 2018.

“Vi desde la distancia, en el aeropuerto a nuestra llegada y al banquete en Pyongyang, Yo Jong cuidando meticulosamente todo lo que estaba cerca de su hermano”, dijo Kim Hong-gul. “Parecía que ella era la supervisora ​​principal en el sitio”.

En el papel, no hay nada que impida que una mujer tome el poder en Corea del Norte, a pesar de que su parlamento con sello de goma muestra que la gran mayoría de sus miembros son hombres mayores. La Constitución dice que “a las mujeres se les otorga un estatus social y derechos iguales a los de los hombres”.

Aún así, algunos analistas no creen que Kim Yo Jong pueda dominar a los generales del país que comandan el programa de armas nucleares, que para muchos en Pyongyang representa el principal garante de la protección contra una guerra de Estados Unidos por el cambio de régimen. Ra Jong-yil, ex subdirector del Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur, dijo que era más probable que el país esté dirigido por una junta militar que por Kim Yo Jong.

“Es casi impensable tener una mujer líder en Corea del Norte” en parte debido a su “patriarcado único basado en el confucianismo”, dijo Lee Byong-chul, un ex asesor presidencial de Corea del Sur en temas de seguridad nacional que ahora es profesor en Instituto de Estudios del Lejano Oriente en Seúl. Preguntó si ella podría controlar a los “viejos generales varones” sin la influencia de su hermano, y vio que era más probable que su tío Kim Pyong Il o el jefe de estado nominal Choe Ryong Hae se hiciera cargo.

Aún así, el “sistema impulsado por el culto” de Corea del Norte hace que sea esencial tener a un miembro de la familia a cargo, y Kim Jo Yong “ha demostrado que sabe cómo ejercer la autoridad”, según Sung-Yoon Lee, quien enseña Estudios Coreanos en la Facultad de Derecho y Diplomacia Fletcher de la Universidad de Tufts en Massachusetts.

“Los generales que cuentan con las grandes armas tienen todo el interés en proteger su propio poder y entienden que el poder corre a través de la familia Kim”, dijo. “Ella podrá ejercer el poder a través de una mezcla de terror y promociones. Ella sabe cómo jugar el juego “.

