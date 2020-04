(Bloomberg) -- General Motors Co. suspendió el pago de dividendos y el programa de recompra de acciones —por el que inversionistas activistas lucharon durante la mitad de la última década— debido a que el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos busca conservar el efectivo en medio de la pandemia que causó el cierre de gran parte de la industria automotriz mundial.

Las medidas eran una condición para que GM modificara un acuerdo crediticio con los bancos, lo que le permitirá extender en un año su deuda renovable de US$3.600 mil millones que vence en abril de 2022. Las medidas anunciadas el lunes se suman a otras medidas de preservación de efectivo tomadas a principios de este mes, cuando la compañía postergó el pago de 20% del salario de los trabajadores asalariados, redujo las compensaciones de los altos ejecutivos y dejó a 6.500 empleados fuera de sus puestos de trabajos de forma temporal.

La directora ejecutiva, Mary Barra, anunció por primera vez una recompra de acciones importante en 2015, después de defenderse de una campaña activista de un exfuncionario del Departamento del Tesoro que representaba a varios fondos de cobertura. Ella amplió el programa a US$14.000 millones dos años más tarde, en medio de otra batalla con el multimillonario gestor de fondos de cobertura David Einhorn.

Términos del acuerdo

Barra, de 58 años, ahora tiene que cambiar el enfoque de complacer a los inversionistas por el de preservar el efectivo, luego de cerrar la mayoría de las plantas de GM el mes pasado. Ford Motor Co. ya suspendió el pago de dividendos.

GM puede tardar un tiempo en volver a enfocarse a en devolver efectivo a los accionistas. Como parte de su acuerdo para extender su línea de crédito renovable, el fabricante de automóviles tiene prohibido comprar acciones mientras haya un saldo pendiente. GM tampoco puede pagar dividendos si los préstamos de sus diversas plantas superan los US$5.000 millones.

Las acciones de GM cayeron 3,7% poco después de la apertura de las cotizaciones regulares. Las acciones registran una pérdida de 41% en lo que va del año.

Aunque se esperaba la suspensión del pago de dividendos y de la recompra de acciones, GM ahora “tiene una gran liquidez para superar la peor de las interrupciones” dijo Dan Levy, analista de Credit Suisse, que califica a las acciones con un nivel equivalente a comprar.

GM, Ford y Fiat Chrysler Automobiles NV están trabajando para reiniciar la producción a principios de mayo, pero no está claro si los gobiernos estatales y locales levantarán las órdenes de quedarse en casa para que puedan hacerlo. El sindicato United Auto Workers también dijo que se opone a que las compañías reabran tan pronto.

Nota Original:GM Suspends Dividend, Buybacks in Pivot to Cash Preservation (1)

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.