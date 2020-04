(Bloomberg) -- Tesla Inc. podría verse obligada a modificar sus planes de pedir a trabajadores de su única planta de ensamblaje de vehículos en Estados Unidos que regresen a sus trabajos, ya que los condados del área de la Bahía de San Francisco planean extender sus órdenes de cuarentena hasta el próximo mes.

El encargado de salud del condado de Alameda, donde se encuentra la fábrica de Tesla en Fremont, California, y seis de sus pares en áreas cercanas dijeron el lunes en una declaración que emitirán esta semana nuevas órdenes de cuarentena, que mantienen, en gran medida, las restricciones actuales. Las órdenes de confinamiento en curso terminaban el 3 de mayo.

Tesla ha estado ansioso por reabrir después de que el mes pasado tuviera una discrepancia con el condado y la ciudad de Fremont sobre si era un negocio esencial y podía permanecer abierto a pesar de la orden de confinamiento. La compañía suspendió los planes de pedir el regreso de al menos algunos trabajadores a la planta esta semana y cambió el plan para traerlos de regreso el 4 de mayo.

Un supervisor del departamento de pintura les dijo a los empleados el domingo, en un correo electrónico visto por Bloomberg News, que no era necesario que fueran esta semana a la fábrica de Tesla en Fremont, California. La compañía le había dicho a algunos trabajadores de las operaciones de pintura y estampado que regresaran el 29 de abril.

Un portavoz de Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Tesla tiene alrededor de 20.000 empleados en el área de la Bahía de San Francisco. Antes de acordar detener la producción el mes pasado, la compañía hizo arreglos para mantener las operaciones básicas con aproximadamente 2.500 empleados.

Nota Original:Tesla’s Restart Threatened by Bay Area Extending Health Orders

