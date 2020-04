(Bloomberg) -- Para evaluar con mayor precisión la propagación de la COVID-19, EE.UU. debe usar múltiples pruebas de anticuerpos a la vez, recomendó la Casa Blanca en un documento publicado el lunes que detalla la estrategia nacional para ampliar los esfuerzos de pruebas.

Las pruebas que miden los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en lugar del virus en sí serán cruciales para comprender qué tan extendido está realmente el brote y, en última instancia, para reducir las restricciones a personas y empresas. No obstante, tales pruebas han estado plagadas de preocupaciones de precisión cuando han sido lanzadas al mercado. En particular, las pruebas de anticuerpos pueden ser propensas a falsos positivos, identificando involuntariamente anticuerpos contra otros virus estrechamente relacionados.

La Casa Blanca reconoció estos problemas en su informe, sugiriendo que el uso de dos pruebas de anticuerpos al mismo tiempo puede resolver el asunto. El uso de dos pruebas permitiría que los resultados se verificaran entre sí, en teoría produciendo datos más confiables.

“Las pruebas de anticuerpos altamente específicas y sensibles permitirán una mejor comprensión de la propagación del virus e identificarían a aquellos que ya han estado infectados”, dice el informe. “Sin embargo, estas pruebas deben ser muy precisas y confiables para protegerse contra los falsos positivos, los cuales pueden llevar a las personas a creer incorrectamente que tenían el virus y que pueden ser inmunes a una mayor infección”.

Los estudios de anticuerpos realizados hasta ahora han suscitado amplias críticas y variado enormemente en sus hallazgos. Un estudio de la Universidad de Stanford del condado de Santa Clara, California, concluyó que más del doble de personas estaban infectadas con COVID-19 de lo que sugerían los recuentos actuales, con una tasa de infección de alrededor de 4%. Un estudio realizado por el estado de Nueva York encontró que el 21% de los residentes de la ciudad de Nueva York habían estado expuestos al virus.

Una gran cantidad de falsos positivos podría significar no solo que el virus no está tan extendido, sino que también es más mortal.

La medición de las señales de que el cuerpo se ha encontrado con el virus en el pasado es más complicada que el diagnóstico de la presencia del virus en sí. El desarrollo de pruebas de anticuerpos requiere más conocimiento de la estructura de un virus específico. Además de las pruebas que identifican de manera potencialmente errónea los anticuerpos contra otros coronavirus, diferentes pruebas verifican diferentes anticuerpos, que pueden variar de persona a persona.

Al comparar dos pruebas entre sí, sugirió la Casa Blanca, incluso si las mismas personas dieron positivo para el virus en una prueba y negativo en otra, esos resultados podrían combinarse para obtener una imagen más precisa de la enfermedad.

Hasta ahora, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha emitido autorizaciones de uso de emergencia para solo ocho pruebas de anticuerpos.

