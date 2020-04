(Bloomberg) -- El lunes, resultados discrepantes de ensayos clínicos dieron un golpe a la idea de usar medicamentos para la artritis reumatoide en un amplio grupo de pacientes con coronavirus.

Un ensayo clínico, de Sanofi y Regeneron Pharmaceuticals Inc., sugirió que el medicamento para la artritis Kevzara podría ayudar solo a las personas que estaban gravemente enfermas, lo que llevó a las empresas a impulsar un estudio más amplio centrado en los casos más graves. Una prueba más pequeña de un medicamento similar de Roche Holding AG, Actemra, mostró un beneficio potencial en un grupo más amplio, aunque los resultados no se han publicado en su totalidad.

La investigación con medicamentos para la artritis es una entre los muchos programas para evaluar tratamientos conocidos -desde medicamentos antivirales hasta plasma de pacientes recuperados- contra la COVID-19 en pruebas clínicas rigurosas, al tiempo que la cantidad de infecciones a nivel mundial se acerca a los 3 millones.

A diferencia de los antivirales, los medicamentos para la artritis no atacan al virus directamente, sino que se cree que tienen un efecto en la respuesta del sistema inmune al patógeno. La idea es evitar la reacción inmune masiva, la “tormenta de citoquinas”, que ahoga los pulmones de los pacientes más enfermos.

La investigación sobre Actemra podría indicar una ventaja, aunque “se necesitan datos de ensayos más grandes para demostrar la eficacia de ambos fármacos”, escribieron en una nota Sam Fazeli y Cinney Zhang, analistas de Bloomberg Intelligence.

La prueba de Sanofi y Regeneron demostró que Kevzara redujo un indicador clave de inflamación. Los pacientes que tomaron el medicamento tenían niveles más bajos de proteína C reactiva, una señal de inflamación, que los que recibieron un placebo en un estudio intermedio, dijeron las compañías el lunes. Sin embargo, el medicamento solo ayudó al grupo de personas más gravemente enfermas, lo que llevó a la decisión sobre a qué personas incluir en la siguiente etapa de la investigación.

Por su parte, investigadores de Assistance Publique - Hopitaux de Paris dijeron el lunes que aparentemente el Actemra de Roche ayudaría a pacientes con enfermedades menos graves, según mostró el estudio más pequeño, de 129 personas. El ensayo demostró que los pacientes hospitalizados por neumonía moderada o grave, pero que no estaban lo suficientemente enfermos como para recibir cuidados intensivos, tenían menos probabilidades de morir o necesitar un respirador si tomaban el medicamento.

“Esto es muy importante”, dijo Olivier Hermine, profesor del Hospital Necker en París, investigador y coordinador del estudio. “Hemos reducido significativamente la transferencia de pacientes de salas normales a unidades de cuidados intensivos”.

Sin embargo, no está claro cuánto pudo haber ayudado Actemra, porque los resultados no fueron revelados en detalle y aún no han sido revisados por científicos externos. Los resultados deben ser confirmados de forma independiente por estudios adicionales, dijo el equipo de investigación.

Un gran ensayo clínico de Kevzara, que se encuentra en una etapa avanzada, ya ha incluido a más de 600 pacientes que requieren tratamiento en una unidad de cuidados intensivos, y las compañías dijeron que esperan informar los resultados en junio. El director ejecutivo de Sanofi, Paul Hudson, la semana pasada describió las pruebas como una “posibilidad remota”.

