(Bloomberg) -- Los países latinoamericanos están atrayendo una demanda récord de ventas de bonos en dólares, probablemente alentando a otras naciones a aprovechar los mercados extranjeros a medida que aumentan los gastos para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

México registró su mayor demanda en una venta de bonos la semana pasada, a pesar de tres rebajas de calificación sucesivas que acercaron más al país a nivel de basura. Perú reportó ofertas récord de deuda emitidas una semana antes y los pedidos de bonos de Guatemala fueron casi siete veces más altos que la oferta.

Cada país tenía su atractivo. En el caso de México, los inversionistas se sintieron atraídos por generosos rendimientos a medida que el riesgo crediticio de la nación ronda el nivel más alto en más de una década. Perú, por otro lado, pagó rendimientos récord bajos pues inversionistas aplauden el audaz plan fiscal del Gobierno para combatir el impacto del virus.

“Los fondos aún tienen una buena cantidad de efectivo y felices de desplegar en grados de inversión donde no hay riesgo de incumplimiento”, dijo Delphine Arrighi, gestora de fondos en Merian Global Investors UK Ltd. en Londres. “Además, las valoraciones probablemente todavía son relativamente baratas para algunos de ellos”.

La mayoría de los emisores gozan de fundamentos y desempeño relativamente buenos, dijo William Snead, analista de BBVA en Nueva York, y agregó que espera que otros países hagan lo mismo. El viernes, Jamaica presentó una oferta de hasta US$1.000 millones en deuda.

“Los países latinoamericanos continúan buscando formas de financiar los diferentes programas implementados para luchar contra COVID-19 y el impacto negativo en sus economías”, dijo Snead.

Chile figura entre los candidatos, ya que tiene un gran programa fiscal para financiar, dijo Snead. Otros vendedores potenciales incluyen a El Salvador, que recientemente obtuvo la aprobación del Congreso para emitir deuda.

México

En México, la venta de bonos en tres partes por US$6.000 millones el miércoles fue suscrita 4,75 veces, con una demanda récord de los bonos más largos, según la Secretaría de Hacienda. Si bien la nación pudo reducir los costos de su plan inicial, el rendimiento aún era mucho mayor que en su venta anterior en enero.

El término a cinco años fue valorado con una tasa de 4,125%, por debajo de la guía inicial de cerca de 5%, pero muy por encima de la emisión de bonos del gobierno a 10 años del año pasado que pagaron 3,313%.

Perú

La demanda récord de US$25.000 millones para la emisión peruana de bonos por US$3.000 millones el 16 de abril permitió al país ajustar los diferenciales de los bonos con vencimiento en 2031 en casi medio punto porcentual. El diferencial en las notas con vencimiento en 2026 se redujo en 75pbs en relación con la guía de precios inicial. Los cupones finales fueron los más bajos de los bonos en dólares vendidos por el país.

Paraguay

Paraguay recaudó US$1.000 millones con bonos en dólares a 11 años el jueves. La demanda fue suficiente para que la nación pagara una tasa más baja de lo inicialmente contemplado: 4,95% vs. la guía inicial de 5,5%. El país también usará los ingresos para financiar medidas de emergencia para combatir la pandemia.

“Guatemala y Paraguay tienen índices deuda/PIB de aproximadamente 25%, que se encuentran entre los más bajos de la región”, dijo Snead.

Nota Original:Record Demand Likely to Entice More Latin American Bonds Sales

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.