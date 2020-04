(Bloomberg) -- Existe un consenso de que la recesión económica por la crisis del coronavirus y la baja global de los precios del petróleo mantendrá los precios al consumidor bajo control. Pero, ¿cuan bajo control?

Los “breakevens” de inflación, también conocidos como compensaciones inflacionarias, a un año han tendido a la baja desde comienzos de marzo y ahora están en 1,2%, su menor nivel desde 2014. En contraste, economistas encuestados por el Banco Central el 13 de abril prevén que la inflación estará en 2,9% en 11 meses, mientras que operadores financieros la ven en 2,2%, según cifras publicadas el lunes pasado.

Este desalineamiento sería un efecto temporal y una sobrerreacción del mercado al desplome de los precios del petróleo, algo que impulsa la demanda por instrumentos en pesos, o “nominales”, y motiva venta de instrumentos en Unidades de Fomento, atados a la inflación, señalan economistas. Recordemos que las compensaciones inflacionarias se calculan a partir de la diferencia de tasas entre instrumentos a tasa fija y de instrumentos vinculados a inflación. Y esta diferencia podría generar una oportunidad de compra en el mediano plazo.

“Con el bajón en los precios del petróleo, se proyecta que el costo de la gasolina va a caer durante muchas semanas, que es fuente de producción en muchas cosas, entonces esa caída de precio se traspasa” a otros precios, dice la economista jefe de Banchile Inversiones, Carolina Grunwald.

“Como no se ve mucha inflación en los próximos tres meses, de hecho cercana a 0, la gente se aleja de la UF y caen los breakeven con fuerza”, dice el economista y académico Sergio Godoy.

“Debiese haber una corrección, las tasas en UF han sido demasiado castigadas y se ajustarán a la baja”, dice Nathan Pincheira, economista jefe de Fynsa. El coronavirus debería tener otro efecto en inflación. El INE está sin encuestadores en terreno, funcionando de forma remota, “lo que seguramente conllevará una tasa de respuesta menor respecto a un mes normal y quizás con cierto sesgo en el nivel de los precios recolectados”, dijo Pincheira en un reporte enviado el viernes.

SE REACTIVA MERCADO CORPORATIVO

El miércoles de la semana pasada, por primera vez después de la llegada del coronavirus a Chile, una compañía colocó bonos. La operadora de centros comerciales Parque Arauco emitió 2 millones de UF en bonos a cinco años a una tasa del 2,2%. Es un fuerte contraste con el 0,29% con que el Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales colocó bonos en UF, también a cinco años, en enero, y eso que tiene calificación de sólo A+, en comparación con AA- de Parque Arauco.

La operadora de casinos Enjoy sorprendió al anunciar que buscará una reorganización judicial para reestructurar deuda, ya que el estallido social y el coronavirus hicieron desaparecer sus ingresos. Sus bonos en dólares al 2022 cayeron a 64,35 centavos de 82,25 centavos con el anuncio y Humphreys, ICR Chile y S&PGR rebajaron la calificación para la empresa controlada por Advent International.

La crisis del coronavirus sigue afectando a las calificaciones corporativas: Falabella fue rebajada a BBB en Fitch y permanece con perspectiva negativa. Por su parte, Feller Rate rebajó la perspectiva de Salfacorp de “Estable” a “Negativa”.

ESTA SEMANA:

En Chile: Abr. 29: Presidente del BCCh Mario Marcel en charla sobre perspectivas económicas de UDD Abr. 30: Tasa de Desempleo Abr. 30: Actividad Comercial Abr. 30: Ventas Minoristas Abr. 30: Producción Industrial Abr. 30: Producción Manufacturera Abr. 30: Producción de Cobre

Internacional: Estados Unidos Abr. 28: Inventarios de Venta Abr. 29: PIB anual Abr. 29: Consumo Personal Abr. 29: Índice de Precios del PIB Abr. 30: Gastos y Salario Personales May. 01: PMI Manufacturero de Markit China Abr. 29: PMI Manufacturero y no manufacturero Eurozona Abr. 30: Tasa de Desempleo Abr. 30: PIB anual Abr. 30: Inflación de abril



