(Bloomberg) -- Corea del Sur se ha quedado sin espacio comercial para almacenar petróleo, según personas con conocimiento del asunto, un avance que probablemente intensificará la competencia por tanques para almacenar crudo y combustibles.

La capacidad comercial de las empresas estatales Korea National Oil Corp. y Oilhub Korea Yeosu Co., de unos 38 millones de barriles, ya está alquilada casi en su totalidad, dijeron las personas que pidieron que no se revelara su identidad porque la información es privada. Si bien algunos arrendamientos a corto plazo expiran más adelante este año, el espacio se reservará para fines estratégicos o logísticos, dijo una de las personas.

Aunque las medidas de aislamiento por coronavirus han diezmado la demanda de energía, muchas refinerías no pueden paralizar por completo la producción de combustible debido a acuerdos de suministro a largo plazo, lo que aumenta la necesidad de tanques para almacenar el exceso de carga. Algunos de estos procesadores, así como operadores, también están interesados en comprar crudo a precios bajos y venderlos más tarde. El Brent para entrega en diciembre se negocia a una prima de más de US$10 por barril frente al contrato de junio, una estructura de mercado conocida como supercontango.

Corea del Sur, que cuenta con algunas de las refinerías de petróleo mayores y más sofisticadas de Asia, tiene la cuarta mayor capacidad de almacenamiento comercial en la región después de China, Japón e India, según Kayrros, una empresa de análisis de datos de mercados energéticos. El país es un lugar popular para guardar crudo y combustibles debido a su proximidad a otras grandes economías del noreste de Asia.

“En lo que se refiere a llenado de tanques de crudo, vemos un aumento masivo en Asia, excluyendo China”, dijo Alexis Berson, analista sénior de Kayrros en Singapur. “En Corea del Sur, la tendencia en las últimas dos semanas ha sido una ganancia de 8 millones de barriles y eso es algo que no ha sucedido en el pasado”.

En Corea del Sur, los tanques de almacenamiento de petróleo se clasifican como comerciales o públicos, y esta última categoría incluye espacio reservado para reservas estratégicas, así como para uso por parte de las refinerías locales. Los procesadores coreanos han estado pidiendo acceso al espacio en tanques públicos, dijeron las personas. Algunas compañías también han intensificado la búsqueda de buques cisterna para guardar petróleo en el mar, lo que provocó un aumento en el número de petroleros fletados para tales fines.

Un portavoz de KNOC dijo que la compañía no podía comentar sobre el asunto debido a los acuerdos de confidencialidad.

KNOC tiene una capacidad de unos 96 millones de barriles para reservas estratégicas del país, según un portavoz que solicitó anonimato debido a que se trata de política de la compañía. No queda claro si la capacidad está cubierta o no.

Los inventarios en otros países asiáticos como India y el centro petrolero regional de Singapur también se están llenando rápidamente, mientras que la situación en China no está clara ya que no hay datos de almacenamiento disponibles.

“Todavía tenemos algo de espacio para almacenamiento en tierra, pero la capacidad disponible está disminuyendo rápidamente en centros principales como India, Corea del Sur y Japón”, dijo Berson. “Tenemos que ver cierres de producción para que no se den situaciones de tanques al límite”.

