(Bloomberg) -- Los planes de reapertura de la economía cobran ritmo; esta será una semana ajetrada para los bancos centrales, y Deutsche Bank da una sorpresa. A continuación, algunas de las cosas de las que hablan hoy los mercados.

¿Cerca de la reapertura?

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que la reapertura gradual de la economía, que comenzaría con la construcción y la fabricación, podría comenzar el 15 de mayo a medida que el estado anunciaba el menor número de muertes en casi un mes. Grupos comerciales en EE.UU. pidieron a los estados que adoptasen normas de reapertura homogéneas. En Italia, el primer ministro Giuseppe Conte difundió un calendario para el reinicio de la economía, que prevé que algunas actividades se reanuden después del 4 de mayo y las escuelas permanezcan cerradas hasta el septiembre. En su primer discurso desde que regresó al trabajo después de caer enfermo por coronavirus, Boris Johnson dijo que el país estaba llegando al final de la “primera fase” de la epidemia.

Más compras

Tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo tienen previstas decisiones de política monetaria esta semana, pero fue el Banco de Japón el que marcó la pauta esta mañana anunciando nuevas compras de bonos corporativos y eliminando el límite a las compras de bonos del Gobierno. Tanto la Fed como el BCE han anunciado una gran cantidad de estímulo desde las reuniones regulares más recientes, por lo que los economistas tienen expectativas limitadas sobre nuevos anuncios importantes esta semana. La decisión de la Fed se anunciará el miércoles y la del BCE el jueves. Ambas estarán seguidas de una rueda de prensa.

Buenas noticias, malas noticias

Deutsche Bank AG sorprendió al mercado al anunciar un resultado neto de 66 millones de euros (US$72 millones), lo que se opone a las expectativas de los analistas de una pérdida en el primer trimestre. El banco, que publica resultados más detallados el miércoles, reservó cerca de 500 millones de euros, tres veces la cantidad del año pasado, para cubrir las pérdidas crediticias debido al coronavirus. Las acciones del banco llegaron a subir un 12% en la negociación de Fráncfort. El banco mantuvo sus objetivos de capital para 2022 y calificó el impacto actual de las pérdidas de préstamos de “temporales”.

Rally de los mercados

Los indicios de que el final de las medidas de restricciones podrían estar a la vista, así como el estímulo del Banco de Japón, han ayudado a impulsar la renta variable mundial. El índice MSCI Asia-Pacífico subió un 1,9%, mientras que el Topix de Japón cerró con un 1,8% más. En Europa, el índice Stoxx 600 había aumentado un 1,7% a las 5:50 am, hora de Nueva York, y todos los sectores cotizaban en territorio positivo. Los futuros del S&P 500 apuntaban a un salto al inicio de la sesión y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años era de 0,627%. El crudo volvía a estar bajo presión, con un barril de West Texas Intermediate para entrega en junio cayendo cerca de US$14.

También hoy...

Se esperan malas noticias de nuevo para la manufactura regional cuando la Fed de Dallas publique su encuesta de abril a las 10:30 am. Hablando de medidas regionales, el estado de Georgia seguirá adelante con sus planes de reapertura, y permitirá a los cines y los servicios de restaurantes reanudar los negocios. La Reserva Federal llevará a cabo operaciones de liquidez por un total de US$1,5 billones. Keurig Dr. Pepper Inc., Universal Health Services Inc. y Canadian National Railway Co. se encuentran entre las compañías que informan resultados hoy.

