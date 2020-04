(Bloomberg) -- La Casa Blanca instruyó el lunes a las agencias federales que comiencen los preparativos en caso de que Donald Trump sea derrotado en noviembre y un nuevo presidente asuma el cargo, una preparación de rutina antes de las elecciones.

Russell Vought, director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, emitió un memorando en que ordena a docenas de agencias designar a un director de transición a más tardar el viernes, de acuerdo con la Ley de Transición Presidencial.

La ley ayuda a prepararse para el posible ascenso de un nuevo presidente, pero también es “útil para prepararse para las transiciones de liderazgo que ocurren entre el primer y el segundo mandato de las administraciones”, escribió Vought.

