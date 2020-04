(Bloomberg) -- El banco central de Brasil está sentado sobre un amplio tesoro de reservas en divisas extranjeras, incluso tras consumir miles de millones de dólares por semana.

El banco gastó US$19.000 millones en reservas en marzo, con la venta de dólares en el mercado spot. Desde septiembre, ha quemado casi US$48.000 millones, en gran parte mediante el cierre de contratos swap. Si bien eso es más que todas las reservas de la vecina Argentina, sigue siendo una fracción de la potencia total de Brasil.

BCB tenía reservas por US$343.000 millones a fines de marzo, lo que equivale a casi dos años de importaciones, una proporción que es solo más baja que Rusia entre los principales mercados emergentes. Esto indica que los funcionarios pueden vender mucho más en el mercado spot antes de llevar las reservas a niveles peligrosamente bajos.

Además de la venta spot, Brasil ha desarrollado el uso de swaps de divisas para impactar mejor el mercado de derivados. Ese instrumento, ahora imitado por varios otros bancos centrales, se liquida en moneda local, lo que lo hace independiente de las reservas.

Incluso teniendo en cuenta que el total de swaps de divisas pendientes no debe exceder un cierto nivel de reservas, Brasil aún está lejos de la zona de peligro. Los swaps permanecen por debajo de los US$69.000 millones en posiciones vistas en agosto del año pasado.

El impacto de la intervención fue claro el viernes cuando la moneda cayó a un mínimo histórico de 5,7456 por dólar, luego se recuperó rápidamente cuando el banco central vendió US$2.200US y US$1.000 millones en swaps. No obstante lo anterior, el real está liderando las pérdidas mundiales de monedas nuevamente hoy a pesar de las ventas de divisas por US$1.100 millones del banco.

El presidente del banco central, Roberto Campos Neto, ha dicho repetidamente que los funcionarios no están interesados en revertir el curso de la moneda, sino en garantizar liquidez e índices razonables de oferta y demanda. Para eso, al banco central le quedan muchas municiones.

