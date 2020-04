(Bloomberg) -- Futuros S&P y bolsas europeas suben a medida que las principales economías se acercan a relajar medidas de confinamiento con Italia, Francia y España dando pasos para reabrir sus economías. El Banco de Japón incrementó medidas de estímulo. Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años avanza. Índice Bloomberg Dollar cae y divisas emergentes suben. Crudo WTI cae por debajo de USD13 el barril.

En Colombia, los inversionistas estarán pendientes esta semana de la reunión de política monetaria del jueves, en donde los 15 analistas encuestados por Bloomberg esperan que el Banco de la República recorte su tasa de intervención en medio punto porcentual a 3,25%, lo que la llevaría a su nivel más bajo desde 2014.

Asimismo, el DANE publica el jueves el dato de desempleo de marzo, en donde se podría comenzar a ver el impacto del aislamiento obligatorio que comenzó a finales del mes. Analistas encuestados esperan que la tasa de desocupación urbana se ubique en 12,4%, por encima del 12% registrado el mismo mes del año anterior.

Hoy comienza en Colombia una nueva fase en el aislamiento obligatorio que va hasta el 11 de mayo, y en donde se permitirá a nivel nacional que sectores de construcción y manufactura comiencen actividades mientras que cumplan con los protocolos incluyendo de bioseguridad. En Bogotá, las empresas tendrán que registrarse primero, y recibir aprobación del gobierno local antes de comenzar. Por ahora, la reapertura en la capital solo será para la construcción mientras el sector de manufactura tendrá que esperar hasta el 11 de mayo.

El ministerio de Hacienda estima que su deuda aumentará a 60% del PIB en 2020 desde 50,2% en 2019 debido a la contracción esperada de la economía y la depreciación del peso, según un documento enviado por el ministerio al congreso.

El peso (COFX) tuvo una depreciación semanal de 2,7%, cerrando el viernes en 4,043.00 por dólar. Esta semana es corta, dado el festivo del viernes para celebrar el día del trabajo.

BanRep realiza subastas para la venta de dólares a través de contratos NDF y FX swaps. Todos los horarios en hora local.

INTERNACIONAL:

Los bonos soberanos de Brasil extendieron caídas luego de la renuncia del ministro de Justicia, Sergio Moro, del gobierno del presidente Bolsonaro, la cuál provocó una tormenta política Moro renunció a su cargo el viernes después de un desacuerdo sobre el deseo de Bolsonaro de reemplazar al jefe de la policía federal de Brasil El ex juez acusó al presidente de intentar interferir en las investigaciones policiales, afectando las credenciales anticorrupción del gobierno y dejando a Bolsonaro más vulnerable a los esfuerzos de juicio político y las investigaciones penales Se espera que el presidente nomine a un aliado cercano para encabezar el ministerio, según el periódico Folha de S.Paulo

Tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo tienen previstas decisiones de política monetaria esta semana, pero fue el Banco de Japón el que marcó la pauta esta mañana anunciando nuevas compras de bonos corporativos y eliminando el límite a las compras de bonos del Gobierno Tanto la Fed como el BCE han anunciado una gran cantidad de estímulo desde las reuniones regulares más recientes, por lo que los economistas tienen expectativas limitadas sobre nuevos anuncios importantes esta semana. La decisión de la Fed se anunciará el miércoles y la del BCE el jueves. Ambas estarán seguidas de una rueda de prensa



PARA ESTAR PENDIENTE:

En Colombia: Subastas BanRep: 10:45am: Operaciones forward NDF 30 días USD75m 12:15pm: FX swaps (60 días) USD400m

Esta semana: Abril 30: BanRep decisión tasas; Desempleo urbano, nacional; Exportaciones FOB

Internacional: No se publican datos macro relevantes en EE.UU. hasta abril 28

Agenda Fed: No tienen previstos eventos públicos hasta abril 29

Esta semana: Abril 27: Japón decisión tasas Abril 29: Fed decisión tasas Abril 30: BCE decisión tasas

Agendas relevantes Suramérica EE.UU. México Brasil Europa



NOTICIAS:

Gobierno colombiano ve aumento deuda/PIB de 10pp a 60% este año

Ecopetrol rompe hielo en venta de bonos corporativos al vender USD2.000m

Nutresa utilidad 1T COP190,29mm

COMENTARIO

Goldman Sachs espera que el Banco de la República reduzca su tasa de política en 50pb a 3,25% y mantenga una orientación abierta a más recortes Los indicadores económicos se han deteriorado desde que el banco redujo los costos de endeudamiento medio punto porcentual el mes pasado “Los precios del petróleo Brent disminuyeron aún más, empeorando una perspectiva ya débil para la actividad económica. Aún así, el tipo de cambio ha seguido recientemente a un nivel similar al observado en esa reunión”, escribe el economista Paulo Mateus en un informe Algunos indicadores publicados en marzo muestran una disminución “sin precedentes” de la actividad económica, incluida la confianza del consumidor y la confianza empresarial e industrial “Dada la evidente implicación negativa para la actividad económica y lo que creemos que son riesgos a la baja para la inflación de los eventos recientes, creemos que la respuesta óptima es que el banco central proporcione un estímulo monetario adicional además de las medidas ya anunciadas para mejorar la provisión de liquidez del banco y apoyar los mercados de crédito” Espera que el banco reduzca su tasa clave al 3% en los próximos meses, pero ve algunos riesgos de mayores recortes



CIERRE ANTERIOR:

