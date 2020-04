(Bloomberg) -- El mejor escenario de Bloomberg Economics para la eurozona este año es una reducción del 8% en el producto interno bruto. Un peor resultado sería una segunda ola de infecciones que conduciría a restricciones más estrictas y un impacto de aproximadamente 10%. También está la situación cada vez más preocupante en la que los gobiernos no actúan con la fuerza suficiente de manera oportuna, por lo que la economía queda con cicatrices graves durante más tiempo, y eso amenaza con convertir una crisis de salud pública en una crisis de deuda soberana.

