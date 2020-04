(Bloomberg) -- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, designó nuevos funcionarios a la cabeza del Ministerio de Petróleo y la estatal PDVSA en medio del colapso de los precios del crudo, la caída de la producción y la escasez de la gasolina, agravada por las sanciones de Estados Unidos.

Tareck El Aissami, aliado de larga data de Maduro, fue nombrado ministro de Petróleo, mientras que Asdrubal Chávez, exministro de Petróleo y director de la unidad de refinación estadounidense Citgo, asumirá el liderazgo de Petróleos de Venezuela SA, según decretos publicados en la gaceta oficial.

El anuncio se produce a medida que Maduro lucha por garantizar alimentos, energía y seguridad al país de 28 millones de personas, que se encuentra en cuarentena virtual para proteger a su frágil sistema de salud de la pandemia de coronavirus. La creciente escasez de alimentos básicos y gasolina ha provocado protestas y saqueos en algunas partes del país en la última semana.

Venezuela ya tiene prohibido exportar crudo a EE.UU. e importar productos refinados de sus mercados tradicionales. Recientemente ha recurrido a la ayuda de Irán, que también está sancionada, para recibir componentes de mezcla utilizados para producir gasolina, así como técnicos y equipos para la refinación del petróleo. Las sanciones de EE.UU. a operadores rusos el mes pasado detuvieron abruptamente los suministros clave para la nación.

El Aissami, quien es actualmente vicepresidente económico, es uno de los funcionarios gubernamentales acusados por EE.UU. de narcotráfico, y la administración de Donald Trump incluso ofrece una recompensa de US$10 millones por información que conduzca a su arresto. Ya estaba a cargo de una comisión para modernizar PDVSA desde principios de este año, redoblando los esfuerzos para apuntalar la empresa después de años de falta de financiamiento y corrupción.

EE.UU. prohibió a Chevron Corp. bombear y vender crudo de sus operaciones en Venezuela la semana pasada, pero no obligó a la compañía a abandonar sus activos en el país. Venezuela cuenta con las mayores reservas de petróleo conocidas del mundo.

El Aissami y Chávez reemplazarán a Manuel Quevedo, un general militar que ocupó ambos cargos desde su nombramiento a fines de 2017 y no logró cumplir las órdenes de Maduro de aumentar la producción a 2 millones de barriles para este año.

La meta parece inalcanzable para la compañía, que ha visto colapsar la producción a 700.000 barriles por día en marzo, una caída de 65% en dos años, según la OPEP.

Nota Original:Venezuela Names El Aissami to Lead Oil Ministry Amid Price Crash

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.