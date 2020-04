(Bloomberg) -- Es posible que las cosas empeoren para uno de los mercados bursátiles con peor desempeño del mundo.

A medida que inversionistas huyeron de las acciones de mercados emergentes en medio de la pandemia de COVID-19 y la caída de los precios del petróleo, el índice de referencia de Colombia se ha visto especialmente afectado. El Colcap ha caído 45% en lo que va del año en términos de dólares, el mayor descenso entre los principales índices después de los de Brasil y Namibia, según datos compilados por Bloomberg.

Ahora, una decisión del Gobierno —cuya intención es ayudar a estimular una economía con un pronóstico de contracción de 2,4% este año— robará al mercado su fuente más confiable de compradores: los fondos de pensiones. Bajo una iniciativa de la administración del presidente Iván Duque, empresas e individuos pueden recortar voluntariamente sus contribuciones pensionales en mayo y junio al 3% de los salarios, desde el usual 16%.

Eso reducirá la cantidad que fluye hacia los fondos de pensiones en aproximadamente 408.000 millones de pesos (casi US$100 millones) por mes y, a su vez, generará una menor liquidez hacia el mercado de valores, dijo Jairo Julián Agudelo, director de investigación de capital en Valores Bancolombia.

Los mayores compradores

Los fondos de pensiones han sido los mayores compradores de acciones colombianas durante el último año, aumentando sus compras incluso cuando se vendieron fondos extranjeros, dijo Carlos Enrique Rodríguez, director de investigación de capital en Ultraserfinco SA, una correduría bogotana. Hasta marzo, los fondos de pensiones eran compradores netos de aproximadamente 1,6 billones de pesos en acciones, mientras que los extranjeros vendían cerca de 1,2 billones de pesos, según la investigación de Ultraserfinco.

“No tener esta cantidad en el mercado afectará la liquidez y con menos liquidez habrá más volatilidad”, dijo. “El mercado sentirá la ausencia de los flujos”.

Es probable que la falta de liquidez junto con el informe de ganancias del primer trimestre que “va a ser feo” ejerzan presión sobre las acciones, indicó Rodríguez.

“Los fondos de pensiones fueron prácticamente los únicos compradores netos del mercado”, dijo. “Así que estos próximos meses serán un gran interrogativo para nosotros”.

Nota Original:Down 45%, Colombia Stocks May Suffer More as Pension Flows Drop

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.