"Sé que hay reglas y restricciones, pero la gente no está escuchando", dijo John Overchuck, de 45 años, un abogado que vive en una casa frente a la playa junto su esposa y su hija pequeña justo al sur de Daytona Beach, en New Smyrna Beach. "Salí a caminar por la playa hace 10 minutos y estaba abarrotada. Se supone que eso no iba a pasar".