Argentina flexibiliza cuarentena en ciudades menos pobladasBuenos Aires, 26 Abr 2020 (AFP) - El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció este sábado la flexibilización de la cuarentena obligatoria por coronavirus para las ciudades con menos de 500.000 habitantes y la posibilidad de salir una hora diaria para todas las personas."En los conglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes siguen las restricciones de aislamiento como hoy", con la cuarentena obligatoria que rige desde el 20 de marzo, indicó Fernández. Esto engloba a Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Resistencia. En cambio, los centros de menos de 500.000 habitantes "pueden empezar a ser exceptuados", decisión que quedará en manos de las autoridades provinciales. Para lograrlo, deben cumplir cinco requisitos: que el tiempo de duplicación de casos de covid-19 no sea menor a 15 días, que el sistema de salud sea capaz de atender la potencial demanda, una evaluación positiva de densidad poblacional y situación de vulnerabilidad del área, que el porcentaje de población involucrada en las actividades que se pretende habilitar no supere el 50%, y que la zona no tenga transmisión comunitaria del virus. Si se dan los cinco requisitos, el gobierno provincial debe mantener informado al gobierno nacional de modo permanente sobre cómo evolucionan los casos. "Si los números se desbordan o algunas de las cinco condiciones dejan de cumplirse, se puede dar marcha atrás con la decisión", dijo Fernández. En esta nueva fase, que catalogó de "segmentación geográfica", la mitad de la población podrá movilizarse, según el mandatario. "Hemos logrado que el tiempo de duplicación de casos esté calculado en los 17 días con lo cual podemos entrar en esta etapa".El presidente puntualizó que el 47,4% de los casos de covid-19 se enmarcan en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Tierra del Fuego y Rio Negro. "Es donde está concentrado el mayor problema", son provincias a las que hay que "prestarle singular atención", recalcó.Por otro lado, el mandatario anunció que se autorizará que "diariamente cualquier persona pueda salir en un radio de hasta 500 metros de su casa con fines de esparcimiento". Esto no abarca ejercicio físico, aclaró, sino "salir a caminar, airearse un poco".Entre las restricciones que se mantienen se cuentan la suspensión de clases, de la administración publica y de actividades recreativas y espectáculos. En Argentina hay 185 muertos y 3.767 contagios por la epidemia de covid-19. gv/ll