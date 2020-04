(Bloomberg) -- El gobierno de Venezuela estableció nuevos controles de precios para más de dos docenas de productos y anunció la adquisición de una productora de aceite cocina, ya que la escasez de alimentos en el campo conduce a protestas y disturbios.

La vicepresidente Delcy Rodríguez dijo que el gobierno también asumiría la supervisión de Empresas Polar, la gigante nacional de alimentos y la empresa de propiedad privada más grande de Venezuela liderada por Lorenzo Mendoza. La productora de jamones Plumrose Latinoamérica también será supervisada.

“Estas compañías se estaban convirtiendo en marcadores de referencia especulativos que estaban afectando a las personas”, dijo Rodríguez en una conferencia de prensa televisada el viernes. “Debemos asegurarnos de que los precios acordados se mantengan y se respeten”.

A pesar del confinamiento de seis semanas ordenado por el gobierno, este mes se han registrado más de 500 protestas en todo el país a medida que escasean los alimentos y el combustible, lo que en algunos casos ha provocado saqueos y violencia.

Si bien la economía de Venezuela se dirige a su séptimo año de contracción, una reciente flexibilización de los controles y una dolarización no oficial habían devuelto la vida a la economía. Los movimientos recientes del gobierno son un recordatorio de la versión del socialismo que condujo a una mezcla tóxica de expropiaciones, subsidios y control de divisas.

Los controles de precios, establecidos por primera vez por Chávez a principios de la década de 2000 para contener la inflación, llevaron a una devastadora escasez de productos básicos que se venden con pérdidas.

Nota Original:Venezuela Announces New Price Controls as Food Shortage Worsens

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.