Marzo, el mes más violento en México en casi dos años pese a cuarentena por COVID-19México, 24 Abr 2020 (AFP) - Los asesinatos en México crecieron un 8,4% en marzo, sumando 3.000 víctimas además de 78 feminicidios con respecto al mes previo, la cifra más alta en lo que va del gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, pese a que el país entró en cuarentena por la pandemia de COVID-19.La cifra se compara con los 2.766 asesinatos y 92 feminicidios de febrero, y ocurre luego de que el gobierno iniciara el 23 de marzo una cuarentena nacional, no obligatoria, para combatir la propagación del nuevo coronavirus, según datos oficiales presentados este viernes."Es la tendencia histórica del mes pasado, tuvimos un ligero incremento que llega a 3.000 (homicidios dolosos), no obstante, podemos decir que estamos prácticamente en la línea de contención", dijo el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, durante la conferencia matutina de López Obrador.La cifra supone también un nuevo máximo de 20 meses, comparada con los 3.074 homicidios dolosos y 84 feminicidios registrados en julio de 2018, aún durante el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto (2012-2018).Durazo ha defendido en los últimos meses que la violencia en México ha disminuido, debido a que en algunos meses, como el pasado febrero, las cifras de homicidios estuvieron levemente debajo del promedio."La contención de homicidios dolosos ha resultado complicada, pero estamos avanzando", afirmó el funcionario.Las entidades con mayor número de asesinatos en el país son: Guanajuato y Estado de México (centro), Michoacán (oeste), Chihuahua (noroeste), Baja California (norte) y Jalisco (oeste).La violencia, relacionada principalmente a la acción de grupos del crimen organizado, no cesa en el país, que en 2019 registró 34.608 asesinatos, una cifra récord desde 1997.La cifra de 2019 equivale a un promedio de casi 95 homicidios dolosos por día en México, un país donde la violencia es creciente desde finales de 2006, cuando se militarizó el combate al narcotráfico.Desde entonces, casi 275.000 personas han sido asesinadas en el país, según cifras oficiales que no detallan, sin embargo, cuántos de estos casos estarían ligados al crimen organizado.López Obrador sostiene que la violencia será menor si se combate la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades, y se disminuye el uso de la fuerza contra los criminales.nc/jla